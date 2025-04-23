İstanbul peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı. Marmara Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğündeki deprem, Sakarya, Ankara, Bursa, Tekirdağ gibi civar illerde de şiddetli şekilde hissedilirken İstanbul Valiliği’nden ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan “İstanbul’da yıkılan bina var mı?” sorusuna da yanıt gedi. İşte gelen açıklamalar ve tüm detaylar…
Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi’nin merkez üssünü Marmara Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıkları olarak saptadığı deprem saat 12.49’da meydana geldi. Yaşanan şiddetli sarsıntı megakentte büyük paniğe yol açarken en çok merak edilen konu ise İstanbul'da yıkılan veya çöken bir binanın olup olmadığı oldu. “İstanbul’da yıkılan bina var mı?” sorularına yanıt Valilik ve Bakan Yerlikaya'dan geldi.
İSTANBUL'DA YIKILAN BİNA VAR MI?
Meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir.
An itibariyle herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir.
Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz."
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, Marmara Denizi merkezli 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada herhangi bir yıkım ihbarı bulunmadığını belirtti.
"Meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki #deprem nedeniyle tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir.
An itibariyle herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir.
Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz."
Deprem çevre illerden de hissedildi
Silivri'de gerçekleşen depremin ardından ikinci şiddetli bir deprem meydana geldi.
Depremin 6 büyüklüğü civarında olduğu belirtiliyor.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Silivri'de Marmara Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.13'te gerçekleşen depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler paylaşımına göre depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Depremden etkilenen arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin"
Bakan Yerlikaya: Çöken bina ihbarı yok