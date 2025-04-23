Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi’nin merkez üssünü Marmara Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıkları olarak saptadığı deprem saat 12.49’da meydana geldi. Yaşanan şiddetli sarsıntı megakentte büyük paniğe yol açarken en çok merak edilen konu ise İstanbul'da yıkılan veya çöken bir binanın olup olmadığı oldu. “İstanbul’da yıkılan bina var mı?” sorularına yanıt Valilik ve Bakan Yerlikaya'dan geldi.









İSTANBUL'DA YIKILAN BİNA VAR MI?





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.





Meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir.





An itibariyle herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir.





Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz."





İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA





İstanbul Valiliği, Marmara Denizi merkezli 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada herhangi bir yıkım ihbarı bulunmadığını belirtti.

"Meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki #deprem nedeniyle tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir.





An itibariyle herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir.





Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz."









Deprem çevre illerden de hissedildi





Bakan Yerlikaya'dan deprem açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "(İstanbul'daki deprem) Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" dedi.





İkinci deprem

Silivri'de gerçekleşen depremin ardından ikinci şiddetli bir deprem meydana geldi.

Depremin 6 büyüklüğü civarında olduğu belirtiliyor.





Silivri'de de meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Silivri'de Marmara Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.13'te gerçekleşen depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler paylaşımına göre depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Depremden etkilenen arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.





AFAD'dan binalara girmeyin uyarısı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:





"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin"

Bakan Yerlikaya: Çöken bina ihbarı yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımız tüm ekipleri ile taramalara başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.





Bakan Uraloğlu: Ulaşımda olumsuz bir durum yok





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "İlk incelemelerimizde kara yolları, havalimanları, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmamıştır" açıklamasında bulundu.











