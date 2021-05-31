Gündem Teknik destek bahanesiyle Bitcoin vurgunu Aylarca süren takip sonrası yakalandılar
İZMİR

Teknik destek bahanesiyle Bitcoin vurgunu: Aylarca süren takip sonrası yakalandılar

İzmir'de, piyasa değeri yaklaşık 900 bin dolar olan Bitcoin dolandırıcılığı yapan 3 şüpheli, 7 buçuk aylık teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı. Soruşturmada şüphelilerin ele geçirdikleri bilgilerle müşterileri telefonla arayarak kripto para firmasından teknik destek amacıyla aradıklarını belirterek, hesaplarını boşalttıkları ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Teknik destek bahanesiyle Bitcoin vurgunu: Aylarca süren takip sonrası yakalandılar
Şüphelilerden N.A. tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü geçen ekim ayında arayan İ.K, Türkiye'de faaliyet gösteren bir kripto para firmasında bulunan 15 Bitcoin'in çalındığını ihbar etti.

Soruşturmada şüphelilerin "oltalama" yöntemi ile gerçek kripto para firmasının internet sitesine çok yakın URL adresleri ile sahte site oluşturdukları, satın aldıkları reklam hizmeti ile oluşturdukları sahte siteyi internet arama motorunda üst sıralara çıkarıp, sahte site ile müşterilerin kullanıcı bilgilerini elde ettikleri belirlendi.

  • Şüphelilerin ele geçirdikleri bu bilgilerle müşterileri telefonla arayarak kripto para firmasından teknik destek amacıyla aradıklarını belirterek, hesaplarını boşalttıkları ortaya çıktı.

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İzlerini kaybettirmek için cüzdan değiştirdiler

Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri kripto paraları izlerini kaybettirmek amacıyla çok sayıda cüzdan değiştirdikten sonra kendilerine ait kripto para hesapları ve banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

12 milyonluk Bitcoin vurgunu
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12 milyonluk Bitcoin vurgunu

14 kişinin kripto parasını çaldılar

Aynı şüphelilerin en az 14 kişinin kripto paralarını çaldıkları, sadece İ.K'dan çaldıkları Bitcoin'in değerinin geçen ekim ayında yaklaşık 900 bin dolar olduğu belirtildi.

15 ilde Bitcoin operasyonu
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15 ilde Bitcoin operasyonu

Kimlikleri belirlendi

Yedi buçuk aylık teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen şüpheliler, N.A., D.A., ve G.A. gözaltına alındı.

  • İfadelerinde kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.A., tutuklanırken, diğer şüphelilerden D.A. ve G.A ise serbest bırakıldı.

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