TEKNOFEST: Bir uyanış hikayesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST, dün gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi. Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Kapılarını ziyaretçilerine 1 Mayıs'ta açan TEKNOFEST KKTC kapsamında teknoloji yarışmalarından uçuş gösterilerine birçok etkinlik gerçekleştirildi.





SAVUNMA SANAYİİNDE DEVRİM YAŞANDI

Festivalin son gününde kapanış ve ödül töreni de yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'de ilk savunma bilincinin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra olduğunu söyleyerek, “Türkiye'ye ambargolar uygulanmaya başlandı. Birtakım sınırlamalar, yaptırımlar gündeme geldi. İşte o tarihten itibaren savunma sanayi hikayemiz başladı. ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN gibi kurumlarımızın bugün geldikleri noktayı hep birlikte görüyoruz. Türkiye son 20 yılda savunma sanayinde bir değişim değil, bir devrim yaşadı” dedi. “Türkiye yüzyılı sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyılı değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılı olacak, Kıbrıs Türkü'nün yüzyılı olacak” diyen Yılmaz, “Bizim vizyonumuz nettir. İki devletli bir çözüm. Adadaki gerçek de budur. Bu gerçeği de tüm dünya kabul etmelidir” diye konuştu.





TÜRKİYE KÜRESEL ANLAMDA GÜÇ SAHİBİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TEKNOFEST KKTC’yi olumsuz hava şartları ve ulaşım zorluğuna rağmen tahmini 150 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Tatar, Türkiye'nin en büyük ve güçlü milli savunma sanayi kuruluşlarını festivalde görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, bu ürünlerin Türkiye'nin bağımsızlığını ve başarılarını gösterdiğini ifade etti. Tatar, ana vatan Türkiye'nin artık küresel anlamda bir güç ve söz sahibi ülke olduğunu belirtti.





HEDEFLERE BİRLİKTE KOŞACAĞIZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, KKTC’nin, dünyanın dört bir yanına hizmet sunacak bilişimcilerin adresi konumuna gelmesini arzu ettiklerini belirterek, “Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda Kıbrıs Türk halkının yolcu değil hancı, misafir değil ev sahibi olduğunu tüm dünyaya tekrar ilan ettik. Arzumuz, yıllarca haksız izolasyonlara maruz kalan Kıbrıs Türk halkının refahının yükselmesidir. Bir ve beraber olacak, bu hedeflere hep birlikte koşacağız” diye konuştu.





BİR MİLLETİN UYANIŞ HİKAYESİ

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da, Mavi Vatan'ın serhat noktası, kardeş vatan KKTC'de bir TEKNOFEST'i daha heyecanla, coşkuyla tamamladıklarını söyledi. Bayraktar, TEKNOFEST'in sadece bir teknoloji yarışması ve festival olmadığına dikkati çekerek, bir milletin uyanış hikayesi olduğunu vurguladı. TEKNOFEST'in geleceğe umutla bakan, kendine güvenen bir neslin inşa edildiği yer olduğuna işaret eden Bayraktar, “TEKNOFEST, köklerinden aldığı güçle göklere uzanan bir çınarın, Milli Teknoloji Hamlesi'nin meydanıdır” ifadesini kullandı. TEKNOFEST yolculuğunun hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Bayraktar, Eylül ayında İstanbul’da düzenleneceğini açıkladı.





225 BİN ZİYARETÇİ

Dün kapılarını kapatan TEKNOFEST’i KKTC’de 4 günde 225 bin kişi ziyaret etti. TEKNOFEST KKTC kapsamındaki yarışmalara Türkiye dahil 22 ülkeden toplam 47 binden fazla yarışmacı başvurdu. Teknoloji üretme ve geliştirme yolculuğunda bin 83 yarışmacının oluşturduğu 268 finalist takım kıyasıya rekabet etti.



