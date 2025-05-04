TEKNOFEST KKTC’ye rekor katılım: Ada tarihinin en büyük etkinliği oldu

"İlkinden bu yana teşrif ettiği TEKNOFEST'lerde gençlerimizi cesaretlendiren, Türk milletinin özgüven devriminin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, KKTC'de TEKNOFEST'e mükemmel bir ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve tüm devlet erkanına, gençlerimizin ilham kaynağı TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'a, bizleri bağrına basan tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimize, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve tüm paydaş kurumlarımızda TEKNOFEST'e emek veren yol arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Nice TEKNOFEST'lerde bu coşkuyu yaşamak ümidiyle."