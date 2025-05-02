KKTC'de TEKNOFEST rüzgarı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen festival, başkent Lefkoşa’daki eski Ercan Havalimanı’nda düzenleniyor. 100 bin metrekarelik alana kurulu festival, 4 Mayıs’a kadar teknoloji meraklılarını ağırlamaya devam edecek.





UÇUŞ GÖSTERİLERİ NEFES KESTİ

Festivalin açılışı, TUSAŞ üretimi T-129 ATAK ve T-70 helikopterlerinin nefes kesen uçuş gösterileriyle başladı. Ardından CN- 235 uçağından atlayan paraşüt ekibi, gökyüzünde açtıkları Türkiye ve KKTC bayraklarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Festival boyunca Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2, HÜRKUŞ, ANKA, AKSUNGUR, Jandarma Çelik Kanatlar, ATAK helikopteri, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gibi yerli ve milli hava araçları da gösteri uçuşları gerçekleştirecek.





13 KATEGORİDE TEKNOLOJİ YARIŞMASI TEKNOFEST

KKTC’de bu yıl altı ana başlıkta 13 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor. Türkiye dahil 22 ülkeden 47 binden fazla başvurunun alındığı yarışmalarda toplam 268 finalist takım belirlendi. Gençlerin projelerini hayata geçirmesi için 3 milyon TL maddi destek, 2,5 milyon TL ödül imkânı sunuluyor. Teknoloji temalı etkinliklerin yanı sıra planetaryum film gösterimleri, XR deneyim alanı, bilim şovları, çocuklara özel atölye çalışmaları ve Kıbrıs Barış Harekatı’nı deneyimleten dijital sergiler gibi çok sayıda aktivite ziyaretçilere sunuluyor.





EGEMENLİĞİMİZİ HAYKIRIYORUZ

Festivalin açılış konuşmsında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST’in gençlerin zihinlerini sınırlayan duvarları yıktığını belirterek, “TEKNOFEST gençliği, milletin, ümmetin ve insanlığın yeni umudu oluyor” dedi. Görgün, “Bu festivalle birlikte engelleri değil, hayalleri büyütüyoruz. Gençlerimiz hep vardı, sadece keşfedilmeyi bekliyorlardı” ifadelerini kullandı. Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise konuşmasında, “Bu gençler sadece yarışmıyor, yeni bir dünyanın temellerini atıyor. TEKNOFEST, rotasını kaybeden dünyaya yön veren bir harekettir. TEKNOFEST, adil bir dünyanın tohumudur” dedi. Bayraktar, Kıbrıs’ın yalnızca bir ada değil, tarihin emaneti ve “Mavi Vatan’ın serhat noktası” olduğunu vurguladı. Bayraktar ayrıca, “Kıbrıs’ın semalarında milli SİHA’larımız uçarken, gençler de projeleriyle göklere selam yolluyor” şeklinde konuştu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da "Türkiye Cumhuriyeti’nin gücüyle, milli savunma sanayisinin başarılarıyla buradaki milli egemenliğimizi bir kez daha hep birlikte haykırabiliyoruz" dedi.



