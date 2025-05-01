TEKNOFEST KKTC’de başlıyor

KKTC'de ilk defa gerçekleştirilecek ve 4 Mayıs'a kadar sürecek etkinlik, bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturma vizyonuyla düzenleniyor. TEKNOFEST'te Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının etkinlik alanında, Türkiye Uzay Ajansı, KOSGEB, kalkınma ajansları, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türk Standardları Enstitüsü yer alacak. Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar, projelerini anlatarak savunma sanayisinden yapay zekaya, uzay araştırmalarından yerli üretim teknolojilerine kadar geniş yelpazede etkinlikler, sergiler ve atölyeler gerçekleştirecek. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ana standı da iki farklı tematik çadırıyla ziyaretçileri bilim ve teknolojiyle buluşturacak. Stantta, her yaştan ziyaretçiye yönelik bilimsel içerikler, deneysel atölyeler, teknoloji uygulamaları ve bilgi yarışmaları düzenlenecek. Etkinlikte, 86 finalist takım, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite seviyelerinde projelerini sergileyecek. Festivalin ilk üç gününde 4 jüri odasında değerlendirmeler yapılacak. Yarışmaya Azerbaycan, Pakistan, KKTC ve Afganistan'dan 8 takım katılacak. Yaklaşık 260 öğrencinin yer alacağı çadırda öğrenciler projelerini ziyaretçilere anlatacak, sunumlarını gerçekleştirecek. BİTO tarafından hazırlanan "Ufkun Ötesinde" sergisinde Türkiye'nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in uzay görevleri kapsamında gerçekleştirdiği deneyleri, astronot patchleri, uzay yolcusu oyunu ve "astronot olabilir miyim?" gibi interaktif düzenekler ile fotoğraf çekim alanı da yer alacak.