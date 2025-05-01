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TEKNOFEST KKTC’de başlıyor

TEKNOFEST KKTC’de başlıyor

04:001/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Görsel: Arşiv
Görsel: Arşiv

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kapılarını açıyor. 4 gün sürecek festivale 22 ülkeden 47 binin üzerinde yarışmacı katılıyor.

Bilim ve teknolojinin kalbinin attığı TEKNOFEST, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğüyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı himayesinde Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST KKTC, ziyaretçilerine kapılarını açıyor. KKTC TEKNOFEST kapsamında SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, F-4 savaş uçakları, ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, Bayraktar TB2 ve AKINCI gösteri uçuşları gerçekleştirecek.


4 MAYIS’A KADAR SÜRECEK

KKTC'de ilk defa gerçekleştirilecek ve 4 Mayıs'a kadar sürecek etkinlik, bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturma vizyonuyla düzenleniyor. TEKNOFEST'te Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının etkinlik alanında, Türkiye Uzay Ajansı, KOSGEB, kalkınma ajansları, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türk Standardları Enstitüsü yer alacak. Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar, projelerini anlatarak savunma sanayisinden yapay zekaya, uzay araştırmalarından yerli üretim teknolojilerine kadar geniş yelpazede etkinlikler, sergiler ve atölyeler gerçekleştirecek. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ana standı da iki farklı tematik çadırıyla ziyaretçileri bilim ve teknolojiyle buluşturacak. Stantta, her yaştan ziyaretçiye yönelik bilimsel içerikler, deneysel atölyeler, teknoloji uygulamaları ve bilgi yarışmaları düzenlenecek. Etkinlikte, 86 finalist takım, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite seviyelerinde projelerini sergileyecek. Festivalin ilk üç gününde 4 jüri odasında değerlendirmeler yapılacak. Yarışmaya Azerbaycan, Pakistan, KKTC ve Afganistan'dan 8 takım katılacak. Yaklaşık 260 öğrencinin yer alacağı çadırda öğrenciler projelerini ziyaretçilere anlatacak, sunumlarını gerçekleştirecek. BİTO tarafından hazırlanan "Ufkun Ötesinde" sergisinde Türkiye'nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in uzay görevleri kapsamında gerçekleştirdiği deneyleri, astronot patchleri, uzay yolcusu oyunu ve "astronot olabilir miyim?" gibi interaktif düzenekler ile fotoğraf çekim alanı da yer alacak.


FARKLI KATEGORİLERDE YARIŞMALAR

TEKNOFEST KKTC kapsamında 268 takım ve 1083 üye, finalist olmaya hak kazandı. Finalistlerin 334'ü kadın, 749'u ise erkeklerden oluştu. Yarışmalar 6 ana ve 13 alt kategoride düzenlenecek. Bu kapsamda, "Sosyal İnovasyon", "Uçan Araba Simülasyon", "Turizm Teknolojileri", "TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan", "TEKNOFEST KKTC Araştırma Projeleri" yarışmaları ile "TEKNOFEST Drone Şampiyonası" gerçekleştirilecek. Finalde Afganistan, Azerbaycan, Endonezya, KKTC, Pakistan, Türkiye olmak üzere 6 ülkeden takımlar yarışacak. KKTC'den 20 finalist takım ve 103 finalist üye yarışmalarda yer alacak.


22 ÜLKEDEN 47 BİN BAŞVURU

TEKNOFEST KKTC'ye 22 farklı ülkeden 47 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Türkiye ve KKTC yanında başvuru yapan ülkeler Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Burundi, Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Mali, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus ve Özbekistan oldu.


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