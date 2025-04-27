Çektiğimiz çile boşa gitmedi: Yeni nesiller daha şuurlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasette bugüne kadar ciddi zorluklarla karşılaştığını belirterek, “Hak etmediğimiz itham ve iftiraların muhatabı olduk. Haksızlıklara maruz kaldık. Doğrudan canımıza kasteden kalleş saldırıların hedefi olduk ama inandığımız değerlerden ve hedeflerimizden asla taviz vermedik. ‘İman varsa imkan da vardır’ inancıyla mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Bunda, İlim Yayma bünyesinde öğrendiğimiz ve kendimize pusula edindiğimiz hasletlerin tabii ki büyük rolü bulunuyordu” ifadelerini kullandı.





OCAK TÜTMEYE DEVAM EDİYOR

Erdoğan, Başakşehir’de gerçekleştirilen İlim Yayma Cemiyeti 65. Olağan Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajda, Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrenci yurtları ve eğitim merkezlerinden on binlerce talebenin yetiştiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “İlim ve irfan hırkasını giyinmiş ufuk sahibi o talebeler, daha sonra bürokrat, siyasetçi, iş adamı, akademisyen olarak ülkemize başarıyla hizmet ettiler. Milletten aldıklarını yine millete vermenin gayretinde oldular. Allah’a hamdolsun İlim Yayma ocağı tütmeye halen devam ediyor. Bilhassa ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin elinden tutan Cemiyetimiz, bu ülkenin istikbalini nakış nakış işliyor. Dünyanın savrulduğu tabloyu gördükçe bunların ne kadar kıymetli ve stratejik çalışmalar olduğunu daha iyi anlıyoruz.”





TÜM GAYEMİZ İNSAN YETİŞTİRMEK

Sık sık hatırlattığı bir kelamıkibarı tekrar dile getiren Erdoğan şöyle devam etti: “Ehli irfan şöyle diyor; ‘Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız tohum ekin, 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız fidan dikin, 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin.’ Bizim de tüm gayemiz işte budur, insan yetiştirmek. Bizden devraldığı sancağı çok daha yukarılara taşıyacak dava ve misyon sahibi nesiller yetiştirmek. Rabb’ime sonsuz hamdüsenalar olsun bu konuda çok ümitvarım. TEKNOFEST gençliği, maşallah gümbür gümbür geliyor. Tüm saldırılara ve kara propagandaya rağmen yeni nesiller daha şuurlu, daha dirayetli, daha mücadeleci yetişiyor. Bunu gençlerle her buluşmamızda daha net görüyorum. Verdiğimiz mücadele, çektiğimiz çile hamdolsun boşa gitmedi ve gitmiyor. Rabb’im bize çok daha güzel günler görmeyi nasip eylesin diyorum.”





İLİM YAYMA HİKAYESİ TÜRKİYE’NİN HİKAYESİ

“İlim Yayma hikayesi, Türkiye’nin hikayesidir, bizim de hikayemizdir. Cemiyetin kuruluşunda olduğu gibi bizler de ciddi zorluklarla karşılaştık. Hak etmediğimiz itham ve iftiraların muhatabı olduk. Haksızlıklara maruz kaldık. Doğrudan canımıza kasteden kalleş saldırıların hedefi olduk ama inandığımız değerlerden ve hedeflerimizden asla taviz vermedik. ‘İman varsa imkan da vardır’ inancıyla mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Bunda İlim Yayma bünyesinde öğrendiğimiz ve kendimize pusula edindiğimiz hasletlerin tabii ki büyük rolü bulunuyordu. Bakın şunu çok açık ve net ifade etmek isterim; İlim Yayma Cemiyeti, sadece gönüllü teşekkül değildir, aynı zamanda bir gönül hareketidir. Cemiyetin özellikle millete, ümmete ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirme misyonu her türlü takdirin üzerindedir.”





BANA YOL GÖSTERDİ

İlim Yayma Cemiyeti’nde yol yürüdüğü arkadaşlarının bir kısmıyla daha sonra siyasette birlikte mücadele ettiğini anlatan Erdoğan, bu çatı altında edindiği değerlerin, hasletlerin ve prensiplerin, hayatta olduğu gibi siyasette de kendisine yol gösterdiğini ifade etti.





Erzurum diplomasi merkezi olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Turizm Başkenti Erzurum etkinliğinin resmi açılış törenine video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında şöyle konuştu: “Erzurum’un, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın turizm başkentliğini inşallah en güzel şekilde yapacağına inanıyorum. İnanıyoruz ki bu unvanla birlikte Erzurum ekonomi diplomasisinin de merkezlerinden biri haline gelecektir. Özellikle iş adamlarını, diplomatları, sivil toplum kuruluşları ve alanında uzman isimleri bir araya getiren Palandöken Kültür, Turizm ve Ekonomi Forumu’nun başarılı geçmesini canıgönülden arzu ediyorum.”



