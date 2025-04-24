Cumhurbaşkanı Erdoğan UEFA Başkanı Čeferin’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin'i Beşiktaş'taki UEFA İstanbul Ofisi'nde kabul etti.





Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin'i Beşiktaş'taki UEFA İstanbul Ofisi'nde kabul etti. pic.twitter.com/wb0pB7vdlZ — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 24, 2025





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın UEFA hakkındaki konuşmaları;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliği açılış törenine katıldı.Buradaki konuşmasına, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin açılışına katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temsilciliğin Türk futbolu için hayırlara vesile olmasını temenni etti.





İstanbul'un Spor ve Kültür Kimliği

Erdoğan, "Tüm misafirlerimize, medeniyetlerin şehri, barışın, hoşgörünün şehri, tarih ve kültür şehri, bütün bunlarla birlikte bir spor şehri, bir futbol şehri olan güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı. Farklı inançları asırlardır bağrında misafir eden İstanbul'un, bugünkü açılışla birlikte çok kültürlü kimliğini daha da güçlendireceğine inandığını belirten Erdoğan, "Sayın Başkan Ceferin'in şahsında tüm UEFA yönetimine, Türkiye Futbol Federasyonumuza ve elbette Gençlik ve Spor Bakanlığımıza emekleri, destekleri, gayretleri için teşekkür ediyorum." dedi.





Türkiye'nin Uluslararası Spor Başarıları

Bizden önceki konuşmacılar birçok hususu dile getirdiler. Türkiye Futbol Federasyonumuz 1962 yılından beri UEFA'ya tam üye. Tam 63 yıldır UEFA ile yakın koordinasyon içinde beraberce çalışıyoruz. Sadece son 20 senede, 2005 ve 2023 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi finallerine, 2009'da UEFA Kupası finaline, 2013 yılında FIFA U20 Dünya Kupası'na, 2019'da ise UEFA Süper Kupa finaline başarıyla ev sahipliği yaptık.Türk takımlarının, UEFA'nın organizasyonlarında her sene boy gösterdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynarken, oynadığı futbolla futbolseverlerin gönüllerini fethetti. 2025 yılında A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez Uluslar Ligi A Ligi'nde yer alma hakkını elde etti. 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerine, inşallah, ev sahipliği yapacağız. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ise İtalya ile birlikte ülkemizde düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin Spor Altyapısı ve Yatırımları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti; Böylesine iddialı konuşmamızın arkasında hamaset değil, ülkemize son 23 yılda kazandırdığımız eserler ve projeler vardır. Spor yatırımları noktasında Türkiye'yi çok farklı bir lige taşıdık. İllerimizin ihtiyaçlarına göre yeni spor tesislerini hizmete açtık. Toplam spor tesisi sayısını bin 575'ten 4 bin 470'e yükselttik. Sentetik futbol, basketbol ve voleybol sahalarını mahallelere kadar yaydık. Futbol sahası sayımız 595'ten, iki kattan fazla artışla, bin 365'e çıktı. Türkiye'nin her köşesine stadyumlar, yüzme havuzları, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor salonları, atletizm pistleri inşa ettik. Spor salonlarımızın sayısını 372'den 904'e ulaştırdık.





Stadyumlar ve Ulaşım Altyapısı

Futbolda çoğu ömrünü tamamlamış olan stadyumları yıkıp, yerlerine uluslararası standartlara sahip, yüksek kapasiteli yeni tesisler inşa ettik. Türkiye genelinde yaptığımız stadyumlardan 38'i hizmete girdi. Dört tanesinin yapımı, dört tanesinin de proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. Bunların dışında, sporu etkileyen altyapı eksikliklerimizi de önemli ölçüde tamamladık. Özellikle; hızlı tren, havalimanları, otoyolları, bölünmüş yollar, köprüler ve diğer projelerle ulaştırma altyapımızı tahkim ettik. 26 olan havalimanı sayımız, Çukurova Uluslararası Havalimanımızın da hizmete alınmasıyla birlikte 58'e çıktı.















