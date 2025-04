Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin siyasi konulara alet edilmesini tasvip etmiyoruz

Takımlarımız UEFA'nın organizasyonlarında her sene boy gösteriyor. A Milli takımımız çeyrek final oynarken futbolseverlerin gönüllerini fethetti. Her türlü spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye sahibiz Türkiye olarak. Böyle iddialı konuşmamızın arkasında hamaset değil son 23 yılda kazandırdığımız eserler var. Toplam spor tesisi sayısını 1575'ten 4470'e yükselttik.

Dünkü depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD'daki toplantıda güncel bilgileri alıp gerekli talimatları verdik. Can kaybı olmaması teselli kaynağımız. Önümüzdeki kabinede konuyu değerlendirip gerekli açıklamaları yapacağız.

Bu duygudaşlığa zarar veren her şey yanlıştır. Artık laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyma zamanıdır. Artık daha fazla icraat üretmeliyiz. Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüme odaklanmalıyız. El ele verince kısa sürede mesafe almamız mümkün. Bun yapacak kapasitede bir milletiz yeter ki aramıza nifak sokulmasına müsaade etmeyelim. Rabbim her türlü kazadan korusun milletimizi.