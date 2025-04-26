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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum ekonomi diplomasisinin merkezi haline gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum ekonomi diplomasisinin merkezi haline gelecek

14:0626/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Erzurum Turizm Başkenti Açılış Programı'na gönderdiği video mesajda, "Düzenlenecek etkinlikler Erzurum'un uluslararası düzeyde tanıtımına ekonomik kapasitesinin geliştirilmesine ve turizm markasının güçlendirilmesine inşallah önemli katkılar yapacaktır" dedi.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum ekonomi diplomasisinin merkezi haline gelecek
Gündem / Politika
26 Nisan, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Turizm Başkenti Erzurum etkinliğinin resmi açılış törenine video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video mesajında, Erzurum halkını ve katılımcıları saygı ve muhabbetle selamladı.

EİT'ye üye ülkelerden Erzurum'a teşrif eden konuklara "Hoş geldiniz." diyen Erdoğan, katılımcıları, dadaş diyarı Erzurum'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Programın Erzurum ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tarihiyle, misafirperverliğiyle ve ziyaretçilerini farklı iklimlere taşıyan tabii güzellikleriyle Erzurum'un, Ekonomik İşbirliği Teşkilatının turizm başkentliğini inşallah en güzel şekilde yapacağına inanıyorum. Bu vesileyle düzenlenecek etkinlikler, Erzurum'un uluslararası düzeyde tanıtımına, ekonomik kapasitesinin geliştirilmesine ve turizm markasının güçlendirilmesine inşallah önemli katkılar yapacaktır. İnanıyoruz ki bu ünvanla birlikte Erzurum sadece kültür ve turizmin değil, ekonomi diplomasisinin de merkezlerinden biri haline gelecektir. Forumlar, fuarlar ve iş insanlarını bir araya getiren platformlar sayesinde Erzurum'un teşkilat üyesi ülkelerle ticari ilişkileri derinleşecektir. Özellikle iş adamlarını, diplomatları, sivil toplum kuruluşları ve alanında uzman isimleri bir araya getiren Palandöken Kültür, Turizm ve Ekonomi Forumu'nun başarılı geçmesini canıgönülden arzu ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa iştirak eden misafirlere, diplomatlara, iş dünyasının temsilcilerine, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.



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