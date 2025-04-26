Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum ekonomi diplomasisinin merkezi haline gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Erzurum Turizm Başkenti Açılış Programı'na gönderdiği video mesajda, "Düzenlenecek etkinlikler Erzurum'un uluslararası düzeyde tanıtımına ekonomik kapasitesinin geliştirilmesine ve turizm markasının güçlendirilmesine inşallah önemli katkılar yapacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Turizm Başkenti Erzurum etkinliğinin resmi açılış törenine video mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video mesajında, Erzurum halkını ve katılımcıları saygı ve muhabbetle selamladı.
EİT'ye üye ülkelerden Erzurum'a teşrif eden konuklara "Hoş geldiniz." diyen Erdoğan, katılımcıları, dadaş diyarı Erzurum'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Programın Erzurum ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, şöyle konuştu:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa iştirak eden misafirlere, diplomatlara, iş dünyasının temsilcilerine, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.