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TEKNOFEST rüzgarı KKTC'de esecek: Geri sayım başladı

TEKNOFEST rüzgarı KKTC'de esecek: Geri sayım başladı

21:1028/04/2025, Pazartesi
IHA
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TEKNOFEST 2025 1-4 Mayıs tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek.
TEKNOFEST 2025 1-4 Mayıs tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğü ile KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST KKTC, 1 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak.

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammed Saymaz, bu yıl TEKNOFEST'in rüzgarının KKTC'de esmeye başlayacağını belirterek, etkinlik kapsamında birbirinden farklı atölyeler, hava gösterileri, çeşitli içerikler ve deneyim alanları gibi birçok alanın bulunacağını belirtti. Yarışmacıların finale kalıp projelerini sergilediği muazzam bir ortamın oluştuğunu ifade eden Saymaz, teknoloji ve bilim severleri 1-4 Mayıs tarihlerinde eski Ercan Havalimanı'na davet ettiklerini söyledi. Saymaz, çevrimiçi kayıt yapılmasının hem organizasyon açısından kıymetli olduğunu hem de katılımcılara ciddi bir kolaylık sağlayacağını vurguladı. Çevrimiçi kayıt yaptıranların daha hızlı geçiş sağlayacaklarını belirten Saymaz, katılımcılara
www.teknofest.org
sitesi üzerinden kayıt yaptırmalarını tavsiye etti.
TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammed Saymaz

Dünyanın en iyi markalarından biri olan TEKNOFEST'in yavru vatan KKTC ile buluşmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Saymaz, gençlerin projelerini burada geliştirdiklerini ve ilginin oldukça yüksek olduğunu gördüklerini söyledi. Saymaz, 15 binden fazla takım ve 45 binden fazla genç yarışmacının yarışmalara ilgi gösterdiğini belirtti. Altı farklı kategoride yarışmalara çağrı yapıldığını açıklayan Saymaz, bu yoğun ilginin KKTC'nin olması nedeniyle umutlandıklarını ifade etti. Saymaz,
"Ümit ediyoruz ki nice Vecihi Hürkuşlar, Nuri Demirağlar, Selçuk Bayraktarlar, Aziz Sancarlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de çıkar"
dedi.
TEKNOFEST KKTC için ziyaretçi kayıtları www.teknofest.org adresinden yapılabilecek.

TEKNOFEST KKTC 2025'e Türkiye ve KKTC'nin yanı sıra başvuru yapan ülkeler arasında Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Burundi, Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Mali, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus ve Özbekistan yer alıyor. Etkinlik kapsamında SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, F-4 savaş uçakları, ATAK taarruz helikopterleri, HÜRKUŞ eğitim uçağı ile Bayraktar TB2 ve AKINCI insansız hava araçları gökyüzünde hünerlerini sergileyecek. Etkinlik alanında ayrıca 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın canlandırıldığı özel bir deneyim alanı da yer alacak. Ziyaretçiler, Mehmetçiğin perspektifinden harekatın en çarpıcı anlarını deneyimleyebilecek. Gerçek uçak içi ortamında tasarlanan simülasyonda, tarihi ses kayıtları eşliğinde uçağın kapaklarının açılmasıyla sembolik bir atlayış gerçekleştirilecek. Dört duvarı ve zemin yüzeyi tamamen LED ekranlarla donatılan bu özel deneyim alanı, üst düzey ses ve görüntü teknolojileriyle harekatın kritik sahnelerini yeniden yaşatacak. Deneyimi tamamlayan katılımcılar, ikinci bölümde yapay zeka destekli sistemler ile hatıra fotoğrafı çektirerek etkinlikten kalıcı bir anı ile ayrılabilecek.



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