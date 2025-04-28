Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğü ile KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST KKTC, 1 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak.
TEKNOFEST KKTC 2025'e Türkiye ve KKTC'nin yanı sıra başvuru yapan ülkeler arasında Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Burundi, Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Mali, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus ve Özbekistan yer alıyor. Etkinlik kapsamında SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, F-4 savaş uçakları, ATAK taarruz helikopterleri, HÜRKUŞ eğitim uçağı ile Bayraktar TB2 ve AKINCI insansız hava araçları gökyüzünde hünerlerini sergileyecek. Etkinlik alanında ayrıca 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın canlandırıldığı özel bir deneyim alanı da yer alacak. Ziyaretçiler, Mehmetçiğin perspektifinden harekatın en çarpıcı anlarını deneyimleyebilecek. Gerçek uçak içi ortamında tasarlanan simülasyonda, tarihi ses kayıtları eşliğinde uçağın kapaklarının açılmasıyla sembolik bir atlayış gerçekleştirilecek. Dört duvarı ve zemin yüzeyi tamamen LED ekranlarla donatılan bu özel deneyim alanı, üst düzey ses ve görüntü teknolojileriyle harekatın kritik sahnelerini yeniden yaşatacak. Deneyimi tamamlayan katılımcılar, ikinci bölümde yapay zeka destekli sistemler ile hatıra fotoğrafı çektirerek etkinlikten kalıcı bir anı ile ayrılabilecek.