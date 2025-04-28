TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammed Saymaz, bu yıl TEKNOFEST'in rüzgarının KKTC'de esmeye başlayacağını belirterek, etkinlik kapsamında birbirinden farklı atölyeler, hava gösterileri, çeşitli içerikler ve deneyim alanları gibi birçok alanın bulunacağını belirtti. Yarışmacıların finale kalıp projelerini sergilediği muazzam bir ortamın oluştuğunu ifade eden Saymaz, teknoloji ve bilim severleri 1-4 Mayıs tarihlerinde eski Ercan Havalimanı'na davet ettiklerini söyledi. Saymaz, çevrimiçi kayıt yapılmasının hem organizasyon açısından kıymetli olduğunu hem de katılımcılara ciddi bir kolaylık sağlayacağını vurguladı. Çevrimiçi kayıt yaptıranların daha hızlı geçiş sağlayacaklarını belirten Saymaz, katılımcılara

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