TEKNOFEST 2025’in ilk ayağı,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleşiyor. Ziyaretçiler için kayıtlar başladı.Peki, TEKNOFEST KKTC ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın ilk etabı yarın yapılacak

TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın ilk etabı, 27 Nisan'da Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü YDÜ Etkinlik Parkı'nda gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST'in yapılanmasına göre, yürütülmesini STM'nin üstlendiği TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda bireysel pilotlar, FPV sistemli yarış dronlarıyla mücadele edecek.

Yarışmaya katılan dronlar, 180 milimetre ile 250 milimetre uzunluğunda, maksimum 6S (22.2V) batarya yapısında çalışan ve karbon fiber çerçeve özelliklerine sahip olacak.

Uçuşlar, yalnızca analog video aktarım sistemine sahip dronelar ile gerçekleştirilecek. Yarışmada HD sisteminin kullanımına izin verilmeyecek.

Frekans kesintilerini önlemek amacıyla pilotlar, gösterilerin yaygınlaşması VTX frekanslarında yarışacak ve VTX çıkış gücü 25 mW ile sınırlandırılacak.

Yarışmacılar, "quadcopter"lerini yarış öncesinde ESC, uçuş kontrolcüsü, motor, pervane ve alıcı gibi tüm sistem bileşenleriyle birlikte desteklemenin teknik gerekliliklerine uygun şekilde hazırlayacak.

Güvenlik riskini taşıyan ya da kurallara uygun olmayan dronlar, teknik kurul tarafından yarışmaya dahil edilemezken yarışılabilmesi tüm pilotlardan kaydedilen teknik ve güvenlik kurallarına tam olarak uymaları istenecektir.

- Tüm etapların sonuna kadar devam eden katılımcılar, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek

Eleme usulüne dayalı olarak gerçekleştirilecek yarışmada ilk olarak sıralanan turlar yapılacak, ardından en iyi dereceyi elde eden pilotlar eleme turlarında yarışacak.

Tüm etapların sonunda kazanan yarışmacı, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek Dünya Drone Kupası'na katılma hakkını kazandı.

Bu yıl 182 takımın başvurduğu yarışmada ön değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 32 takım, ilk etap olan KKTC ayağında yarışacak.

Türkiye'nin 14. yılında gelecek genç teknoloji tutkunları, drone şampiyonunda mücadele edecek.

Oyuncuya malzeme desteği olarak bir sette motorun sağlandığı şampiyona kapsamında birinciye 30 bin lira, ikinciye 20 bin lira ve üçüncüye 10 bin lira para ödülü verildi.

TEKNOFEST KKTC ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

1-4 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa Eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenecek.

TEKNOFEST KKTC kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

TEKNOFEST KKTC kayıtları başladı. TEKNOFEST KKTC’ye ziyaretçi olarak katılmak için buradan kayıt oluşturabilirsiniz.

TEKNOFEST KKTC ziyaretçi saatleri

Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.

Kimler ziyaret edebilir?

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC’ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerekiyor. Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.







