Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
TEKNOFEST KKTC yarın kapılarını açıyor: Lefkoşa’da milli teknoloji heyecanı

TEKNOFEST KKTC yarın kapılarını açıyor: Lefkoşa’da milli teknoloji heyecanı

11:3830/04/2025, Çarşamba
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
TEKNOFEST KTTC yarın kapılarını açıyor.
TEKNOFEST KTTC yarın kapılarını açıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle 1-4 Mayıs tarihlerinde eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleşecek olan TEKNOFEST KKTC, ilk kez KKTC'de düzenleniyor. Etkinlik, bilim ve teknolojiyi halkla buluşturmayı amaçlayan bir vizyonla hayata geçirilecek.

TEKNOFEST KKTC, 1 Mayıs'ta kapılarını açacak ve 4 Mayıs’a kadar sürecek. Bakanlık ve bağlı kurumlar, savunma sanayisinden yapay zekaya kadar geniş bir yelpazede projeler sunacak, ayrıca etkinlikte yer alacak diğer kurumlar arasında Türkiye Uzay Ajansı, KOSGEB, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türk Standardları Enstitüsü de yer alacak.

86 finalist takım, projelerini sergileyecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve diğer araştırma merkezleri, bilim ve teknolojiyi katılımcılarla buluşturacak. Etkinlikte, 86 finalist takım, ilkokuldan üniversiteye kadar farklı seviyelerdeki projelerini sunacak. Ayrıca, Azerbaycan, Pakistan, KKTC ve Afganistan’dan katılan 8 takım da yarışacak. Öğrenciler, projelerini tanıtarak bilimsel keşiflerini ziyaretçilere sunacak.

İlk Türk Astronot Albay Alper Gezeravcı.

Ufkun Ötesinde: Uzay sergisi

BİTO'nun düzenlediği "Ufkun Ötesinde" sergisinde, Türkiye'nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in uzay görevleri hakkında deneyimler ve etkileşimli düzenekler yer alacak. Katılımcılar, astronot kıyafetleriyle fotoğraf çekebilecek ve uzay yolculukları hakkında bilgi alabilecekler.

Yarışmaya 47 bin başvuru

TEKNOFEST KKTC’ye, 22 farklı ülkeden 47 binin üzerinde başvuru geldi. Finalist olarak seçilen 268 takım ve 1083 üye, teknolojiye olan tutkularını sergileme fırsatı bulacak. Katılımcılar, sosyal inovasyon, uçan araba simülasyonu, turizm teknolojileri gibi farklı alanlarda yarışacak.

TEKNOFEST'in minik finalistleri yarın olacak yarışmaya hazırlanıyor.

Büyük gösterilerle teknoloji buluşması

TEKNOFEST KKTC'de, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, F-4 savaş uçakları ve Bayraktar TB2 gibi teknolojik harikaların gösteri uçuşları da yapılacak. HÜRKUŞ ve ATAK helikopterleri gibi yerli ve milli hava araçları da etkinlikte yerini alacak.




#KKTC
#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
#TEKNOFEST KKTC 2025
#TÜBİTAK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarısı bizden kampanyası desteği ne kadar? İşte güncel kentsel dönüşüm destek tutarı