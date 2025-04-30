TEKNOFEST KKTC yarın kapılarını açıyor: Lefkoşa’da milli teknoloji heyecanı

TEKNOFEST KKTC, 1 Mayıs'ta kapılarını açacak ve 4 Mayıs’a kadar sürecek. Bakanlık ve bağlı kurumlar, savunma sanayisinden yapay zekaya kadar geniş bir yelpazede projeler sunacak, ayrıca etkinlikte yer alacak diğer kurumlar arasında Türkiye Uzay Ajansı, KOSGEB, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türk Standardları Enstitüsü de yer alacak.

86 finalist takım, projelerini sergileyecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve diğer araştırma merkezleri, bilim ve teknolojiyi katılımcılarla buluşturacak. Etkinlikte, 86 finalist takım, ilkokuldan üniversiteye kadar farklı seviyelerdeki projelerini sunacak. Ayrıca, Azerbaycan, Pakistan, KKTC ve Afganistan’dan katılan 8 takım da yarışacak. Öğrenciler, projelerini tanıtarak bilimsel keşiflerini ziyaretçilere sunacak.

İlk Türk Astronot Albay Alper Gezeravcı.

Ufkun Ötesinde: Uzay sergisi

BİTO'nun düzenlediği "Ufkun Ötesinde" sergisinde, Türkiye'nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in uzay görevleri hakkında deneyimler ve etkileşimli düzenekler yer alacak. Katılımcılar, astronot kıyafetleriyle fotoğraf çekebilecek ve uzay yolculukları hakkında bilgi alabilecekler.

Yarışmaya 47 bin başvuru

TEKNOFEST KKTC’ye, 22 farklı ülkeden 47 binin üzerinde başvuru geldi. Finalist olarak seçilen 268 takım ve 1083 üye, teknolojiye olan tutkularını sergileme fırsatı bulacak. Katılımcılar, sosyal inovasyon, uçan araba simülasyonu, turizm teknolojileri gibi farklı alanlarda yarışacak.

TEKNOFEST'in minik finalistleri yarın olacak yarışmaya hazırlanıyor.

Büyük gösterilerle teknoloji buluşması

TEKNOFEST KKTC'de, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, F-4 savaş uçakları ve Bayraktar TB2 gibi teknolojik harikaların gösteri uçuşları da yapılacak. HÜRKUŞ ve ATAK helikopterleri gibi yerli ve milli hava araçları da etkinlikte yerini alacak.











