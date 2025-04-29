TEKNOFEST KKTC'de başlıyor: Milli teknoloji rüzgarı Lefkoşa'da esecek

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek TEKNOFEST KKTC, 1 Mayıs'ta kapılarını açıyor.
22 farklı ülkeden 47 binin üzerinde yarışmacının başvurduğu festivale Türkiye ve KKTC’nin yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, Almanya, Pakistan, Sudan gibi birçok ülkeden katılım gerçekleşti. Toplamda 268 takım ve 1083 yarışmacı finalde yer alacak.
Altı ana, on üç alt kategori
Yarışmalar; sosyal inovasyon, uçan araba simülasyonu, turizm teknolojileri, robolig mavi vatan, araştırma projeleri ve drone şampiyonası gibi başlıklarda düzenlenecek. KKTC’den 20 takım ve 103 genç de finalde yarışacak.
'Bilim ve teknolojiyle kardeşlik bağı güçlenecek'
Planetaryumdan XR deneyim alanına
Festivalde katılımcılar planetaryumdan genişletilmiş gerçeklik deneyimlerine, sahne gösterilerinden pedallı uçuşlara kadar birçok farklı etkinlikle buluşacak. XR Deneyim Alanı’nda Türk Antarktika Araştırma İstasyonu ve Türksat Uydu Sistemleri deneyimi sunulacak.
Solotürk, Akıncı, Hürkuş sahnede
Festival kapsamında SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, F-4 savaş uçakları, ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, Bayraktar TB2 ve AKINCI’nın uçuş gösterileri yapılacak. Katılımcılar bu gösterilerle yerli ve milli hava araçlarının gücünü yakından görme şansı bulacak.
Kıbrıs barış harekatı birebir yaşatılacak
Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı’nda, 1974’teki tarihi harekat ziyaretçilere üç boyutlu ve etkileşimli şekilde anlatılacak. Gerçek ses kayıtları, simülasyonlu uçak deneyimi ve LED ekranlarla desteklenen görsellerle tarihin izleri yeniden canlanacak.
Aselsan 50. yılında vefa ile döndü
Kıbrıs Barış Harekatı sonrası uygulanan ambargoların ardından kurulan ASELSAN, doğduğu topraklara 50 yıl sonra teknoloji devine dönüşmüş halde dönüyor. TEKNOFEST KKTC’de ASELSAN, oyun değiştirici milli teknolojilerini sergileyecek ve festival alanının güvenliğini kendi geliştirdiği kameralarla sağlayacak.
Millî teknoloji ateşi KKTC’de yanıyor
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, “Ambargolara karşı başlatılan mücadeleyle kurulan ASELSAN, bugün ihracat odaklı büyümesini sürdürüyor. TEKNOFEST gençliğine ilham olmak, bizim için büyük onur” dedi. Akyol, herkesi bu büyük heyecana ortak olmaya davet etti.
TEKNOFEST KKTC’ye girişler tamamen ücretsiz. Ziyaretçilerin festivale katılım sağlayabilmesi için internet sitesi üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmazken, girişler her gün 09.00-19.00 saatleri arasında yapılacak.