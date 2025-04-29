TEKNOFEST KKTC'de başlıyor: Milli teknoloji rüzgarı Lefkoşa'da esecek

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST’in sadece bir festival değil, aynı zamanda Türkiye ile dost coğrafyalar arasında bilimsel ve teknolojik iş birliğinin sembolü olduğunu belirtti. Hıdır,

“Azerbaycan’dan sonra bu kez kardeş vatan KKTC’deyiz. TEKNOFEST gençliği dünyaya kendi teknolojilerini üreterek güçlü mesajlar verecek”