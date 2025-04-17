TEKNOFEST 2025 TARİHLERİ: TEKNOFEST ne zaman, nerede başlayacak?

TEKNOFEST, 8. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleniyor. T3 Vakfı ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen bu festival teknoloji şirketleri, kamu kurumları, üniversiteler ve medya kuruluşlarının paydaşlığında yapılıyor. TEKNOFEST ne zaman? Bu sene İstanbul'da olacak mı?





TEKNOFEST 2025 teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek.





TEKNOFEST 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?





TEKNOFEST, 2025 yılında da teknoloji meraklılarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Bu yılın ilk durağı, 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek.

Yenilikçi projeler, nefes kesen yarışmalar ve ilham dolu etkinliklerin yer alacağı festival, teknoloji meraklılarına unutulmaz bir deneyim sunacak. Genç girişimcilerden ve girişimci adaylarının bir araya geleceği TEKNOFEST 2025'in ilk ayağı, KKTC'deki Eski Ercan Havalimanı'nda kapılarını açacak. Festivale katılmak isteyenlerin Teknofest'in internet sitesinden online kayıt yaptırmaları gerekiyor.





TEKNOFEST 2025'İN İKİNCİ ADRESİ NERESİ OLACAK?





KKTC'deki festivalden sonra TEKNOFEST 2025, İstanbul'da devam edecek. Bu büyük organizasyon, milyonlarca teknoloji meraklısını bir kez daha İstanbul'da buluşturacak.







