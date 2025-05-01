TEKNOFEST KKTC kapılarını açtı: Bilim ve teknoloji rüzgârı Lefkoşa’da esiyor

Bilim ve teknolojinin kalbinin attığı TEKNOFEST, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğüyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı himayesinde Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

İlki 2018 yılında hayata geçirilen etkinlik, bu yıl yurt dışında 2. kez, toplamda 11. kez ve KKTC'de ilk defa düzenleniyor.

Havada nefes kesecekler

KKTC TEKNOFEST kapsamında SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, F-4 savaş uçakları, ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, Bayraktar TB2 ve AKINCI gösteri uçuşları gerçekleştirecek.

TEKNOFEST'te Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının etkinlik alanında, Türkiye Uzay Ajansı, KOSGEB, kalkınma ajansları, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türk Standardları Enstitüsü yer alacak. Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar, projelerini anlatarak savunma sanayisinden yapay zekaya, uzay araştırmalarından yerli üretim teknolojilerine kadar geniş yelpazede etkinlikler, sergiler ve atölyeler gerçekleştirecek.

Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı

Festival ziyaretçileri TEKNOFEST KKTC için hazırlanan Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı'nda ise 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı Mehmetçik'in gözünden deneyimleyebiliyor.

Dört duvarı ve zemin yüzeyi LED ekranlarla kaplı deneyim alanı, gelişmiş görsel ve işitsel teknik altyapısıyla ziyaretçilere Kıbrıs Barış Harekatı'nın en kritik anlarını yaşama imkanı sunuyor. Deneyimin ardından ziyaretçiler, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı'na özel olarak tasarlanan ikinci alana geçiş yaparak yapay zeka destekli hatıra fotoğrafı çektirme imkanı bulabiliyor.

Her yaştan ziyaretçiye uygun etkinlik var

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ana standı da iki farklı tematik çadırıyla ziyaretçileri bilim ve teknolojiyle buluşturacak. Stantta, her yaştan ziyaretçiye yönelik bilimsel içerikler, deneysel atölyeler, teknoloji uygulamaları ve bilgi yarışmaları düzenlenecek.

Etkinlikte, 86 finalist takım, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite seviyelerinde projelerini sergileyecek.

TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması ile robotik ve kodlama alanında mühendislik becerileriyle geleceğe ışık tutacak tasarımlar ortaya konacak.

8 takım yarışacak

Festivalin ilk üç gününde 4 jüri odasında değerlendirmeler yapılacak. Yarışmaya Azerbaycan, Pakistan, KKTC ve Afganistan'dan 8 takım katılacak. Yaklaşık 260 öğrencinin yer alacağı çadırda öğrenciler projelerini ziyaretçilere anlatacak, sunumlarını gerçekleştirecek.

Astronot olabilir miyim?

BİTO tarafından hazırlanan "Ufkun Ötesinde" sergisinde Türkiye'nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in uzay görevleri kapsamında gerçekleştirdiği deneyleri, astronot patchleri, uzay yolcusu oyunu ve "astronot olabilir miyim?" gibi interaktif düzenekler ile fotoğraf çekim alanı da yer alacak.

TEKNOFEST KKTC kapsamında 268 takım ve 1083 üye, finalist olmaya hak kazandı. Finalistlerin 334'ü kadın, 749'u ise erkeklerden oluştu. Yarışmalar 6 ana ve 13 alt kategoride düzenlenecek. Bu kapsamda, "Sosyal İnovasyon", "Uçan Araba Simülasyon", "Turizm Teknolojileri", "TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan", "TEKNOFEST KKTC Araştırma Projeleri" yarışmaları ile "TEKNOFEST Drone Şampiyonası" gerçekleştirilecek. Finalde Afganistan, Azerbaycan, Endonezya, KKTC, Pakistan, Türkiye olmak üzere 6 ülkeden takımlar yarışacak. KKTC'den 20 finalist takım ve 103 finalist üye yarışmalarda yer alacak.

TEKNOFEST Drone Şampiyonası

Festival kapsamındaki TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın KKTC etabı 26-27 Nisan'da Yakın Doğu Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Diğer 5 teknoloji yarışması ise 1-4 Mayıs'ta festival alanında düzenlenecek.

22 ülkeden 47 bin başvuru

TEKNOFEST KKTC'ye 22 farklı ülkeden 47 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Türkiye ve KKTC yanında başvuru yapan ülkeler Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Burundi, Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Mali, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus ve Özbekistan oldu.

TEKNOFEST KKTC kapsamında 13 alt kategorisi bulunan 6 teknoloji yarışması düzenleniyor. Bu yarışmalara Türkiye dahil 22 ülkeden toplam 47 binden fazla yarışmacı başvurdu. Gençlerin projelerini hayata geçirebilmeleri için 3 milyon TL maddi destek, 2,5 milyon TL ödül imkanı sunuluyor.

09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC'ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.

Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.

Son tarih 4 Mayıs

Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.

100 bin metrekare alan üzerine kurulu TEKNOFEST KKTC, 4 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.











