Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST adil bir dünyanın tohumudur

Teknofest Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KKTC'de geleceğe umutla bakmayı sağlayan muazzam bir enerji gördüğünü belirterek, "KKTC artık sadece tarihi mücadelelerin değil, büyük atılımların da sembolü olacak. Bu kardeş cennet vatan, Akdeniz'in kalbinde dünyanın teknoloji ve bilimdeki çekim merkezi olmalı." dedi.





Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda düzenleniyor.





Selçuk Bayraktar, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, gönül coğrafyasının incisi, Akdeniz'in gözbebeği KKTC'de, Mavi Vatan'ın yüreğinde, umutla ve inançla TEKNOFEST katılımcılarıyla olduklarını söyledi.





Kıbrıs'ın sadece bir kara parçası ve ada olmadığını aktaran Bayraktar, "Kıbrıs, kalbimizin ritmi, tarihin emaneti, Mavi Vatan'ın serhat noktasıdır. Burası Rauf Denktaş'ın 'haklı davamız' dediği, Dr. Fazıl Küçük'ün 'var oluş kavgamız' diyerek ömrünü adadığı, Türk Mukavemet Teşkilatının yiğit evlatlarının destan yazdığı aziz vatan toprağıdır." dedi.

Bayraktar, bu kadim toprakların tarih boyunca her zorluğa rağmen umudu yaşattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu toprağın güzel insanları zorluklara rağmen her şafağa inançla uyanmıştır. Bu vesileyle bu toprakları bizlere emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ayrıca tam bağımsız ve müreffeh olmamız için alın teri döken tüm emekçi kardeşlerime TEKNOFEST'ten selamlarımı gönderiyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun. 'Kardeş vatan' ne kadar anlamlı, ne kadar derin bir ifade. Bizler aynı kökten gelen, aynı ideale gönül veren büyük bir aileyiz. Bu topraklar asla unutmadı; hürriyetin bedelini, kardeşliğin kıymetini, birlik olmanın kudretini her daim bizlere hatırlattı. Bugün, burada bir aradayız. Yalnız değiliz. Yalnız değilsiniz. Bizim birliğimiz, Türk dünyasının, dost ve kardeşlerimizle olan beraberliğimizin en güçlü temelidir."

"Teknolojide tam bağımsız Türkiye, tam bağımsız Türk dünyası"

Bayraktar, bu güzel adanın, mücahitlerin cesaretiyle özgürlüğe yürüdüğünü aktararak, mücahitlerin hatırasını yüksek teknolojiyle taçlandırdıklarını söyledi.

Bilim ve mühendislikle yeni bir gelecek inşa ettiklerini vurgulayan Bayraktar, "Kıbrıs'ın bağrında bir kez daha ilan ediyoruz. Teknolojide tam bağımsız Türkiye, tam bağımsız Türk dünyası. Bugün Kıbrıs'ın semalarında AKINCI, Bayraktar TB2, ANKA, HÜRKUŞ uçarken, yerde genç kardeşlerimiz projeleriyle göklere selam yolluyor." diye konuştu.

Bayraktar, TEKNOFEST KKTC'de geleceğe umutla bakmayı sağlayan muazzam bir enerji gördüğüne dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TEKNOFEST KKTC'ye 15 bini aşkın takım, toplam 47 bin genç kardeşim başvuru yaptı. Bir milletin aklı, bir medeniyetin kalbi burada buluştu. 6 ana başlıkta, 13 farklı kategoride yarışan projelerle; gençlerimiz, sağlığa, tarıma, çevreye, enerjiye umut oluyor. Uçan araba simülasyonlarından sosyal inovasyonlara, robotik sistemlerden deprem projelerine kadar her alanda insanlığın yararına fikirler üretiyor. Bu gençler sadece yarışmıyor, yeni bir dünyanın temellerini atıyor. TEKNOFEST, rotasını kaybeden dünyaya yön veren bir harekettir. TEKNOFEST, adil bir dünyanın tohumudur."

"Yeni dünyanın anahtarı yüksek teknoloji ve yapay zeka"

Yeni dünyanın anahtarının yüksek teknoloji ve yapay zeka olduğunu vurgulayan Bayraktar, yapay zekanın doğru maksatla, etik değerlerle harmanlandığında, insanlığa çok daha iyi bir gelecek sunabileceğini dile getirdi.





Bayraktar, sağlıkta çığır açacak yeniliklerin, eğitimde fırsat eşitliğinin, hayatı kolaylaştıracak sayısız imkanın yapay zekayla mümkün olabileceğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"TEKNOFEST kuşağı olarak bizler, insanlığa nefes olacak teknolojiler için çalışıyoruz. Bilgiyi adaletle, gücü vicdanla yoğuruyoruz. TEKNOFEST işte bu vizyonun, bu umudun somutlaşmış halidir. bugün burada bir araya gelen gençler, yapay zekayı yalnızca bir araç değil, insanı yücelten, adaleti büyüten bir yardımcı olarak görüyor. Sağlıkta, eğitimde, çevrede ve üretimde, insanlığa fayda sağlayacak teknolojiler geliştiriyor."





Dünyanın korkunç bir karanlığa sürüklendiğini belirten Bayraktar, "Yanı başımızda büyük bir insanlık suçu, bir soykırım yaşanıyor. Gazze'de çocuklar bombalanıyor. Bu karanlık ancak hakikatin ışığıyla dağılır. Teknolojiyi adaletin ve merhametin gücü yapacak bir dünya kurulmalı. Pusulası vicdan olan yeni bir dünya. Kardeşlikle, sevgiyle, inançla dolu, daha adil bir dünya. O dünyayı, medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları, sizler inşa edeceksiniz." diye konuştu.

"Kardeş vatanı geleceğin teknoloji üssü yapmak için KKTC'deyiz"

Bayraktar, teknolojiyi ayrıştırmak için değil insanlığı buluşturmak için geliştirdiklerini aktararak, bir arada saygıyla yaşamanın yollarını aradıklarını söyledi.

Kimsenin yaşam tarzının, inancının, kimliğinin bir başkasının ötekisi olamayacağını vurgulayan Bayraktar, "Tam da bu nedenle birlik ruhunu güçlendirmeliyiz. TEKNOFEST sadece bir teknoloji festivali değil, Milli Teknoloji Hamlesi'nin meydanıdır. Bu meydan Kıbrıs'ın kalbinde, 'bizim de bir sözümüz var' diyen bu toprağın evlatlarıyla hayat buluyor. İşte bu meydan, kimsenin dışlanmadığı, her gencin hayal kurabildiği, umudun, bilginin, birliğin ve adaletin buluşma noktasıdır." ifadesini kullandı.





Bayraktar, gençlere şu şekilde seslendi:

"Sizler, KKTC'nin geleceğisiniz. Sizler, yarım asırlık bir birikimi, tecrübeyi ve umudu geleceğe taşıyan nesillersiniz. KKTC artık sadece tarihi mücadelelerin değil, inanıyorum ki büyük atılımların da sembolü olacak. Bu kardeş cennet vatan, Akdeniz'in kalbinde dünyanın teknoloji ve bilimdeki çekim merkezi olmalı. Biz diyoruz ki 'Kıbrıs'a artık yalnızca tatil için değil, bilim, teknoloji, üretmek için gelinmeli'. Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, genç girişimciler, mühendisler buraya, Lefkoşa'ya, Mağusa'ya, Güzelyurt'a gelmeli."

Yeni fikirlerin KKTC'de doğması gerektiğini belirten Bayraktar, "AR-GE burada gelişmeli, dünyaya damgasını vuracak projeler buradan çıkmalı. KKTC barışın adasıdır. Akdeniz'de huzurun, güvenliğin ve kardeşliğin teminatıdır." dedi.





Bayraktar, yeni bir çağın başladığına işaret ederek, adada refah, özgürlük, teknoloji rüzgarı eseceğini, bu yüzden KKTC'de olduklarını söyledi.

Bu rüzgarı birlikte estirmek, kardeş vatanı geleceğin teknoloji üssü yapmak için KKTC'de olduklarını anlatan Bayraktar, "Hayalleriniz burada hayat bulacak. Kıbrıs'tan Türkiye'ye, tüm kardeş coğrafyalara seslenelim. Gelin, hep birlikte el ele verelim. Gelin, bu dünyayı daha adil bir yer yapalım. TEKNOFEST burada, milletimiz burada, gelecek burada. İnanın genç kardeşlerim; gelecek sizlersiniz, siz geleceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"TEKNOFEST KKTC harika bir başlangıç yapmış oldu"

Bayraktar, açılış konuşmasının ardından yaptığı basın açıklamasında, 22 ülkeden, 81 ilden toplam finalist olarak 1100'e yakın gencin TEKNOFEST KKTC'de yarışmaya devam ettiğini kaydetti.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın da festivalde yer aldığını belirten Bayraktar, "Türk mühendisliğinin eserleri, Bayraktar TB2, ANKA, HÜRKUŞ, AKINCI burada gösteri yapıyor. Etkinlik çadırlarımızda Türk mühendislerinin eserleri var. Her bir çadırda eğitim ve eğlence dolu nice etkinlikler var." dedi.





Bayraktar, KKTC'nin kardeş vatan olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Buradaki genç kardeşlerimizin de TEKNOFEST'e olan ilgisini biliyorduk. Festival İstanbul'da başladı. Sonrasında gelen taleple bir yıl Anadolu'da, bir yıl İstanbul'da olmak üzere devam ettik. Hemen kısa süre sonra Can Azerbaycan'da düzenledik ve muhteşem bir festival oldu. Bugün de burada TEKNOFEST KKTC harika bir başlangıç yapmış oldu. Bana gelen en son rakam kayıt yaptıran 250 bine yakın ziyaretçi olacağıyla alakalı. Bugün beklediğimizden daha fazla bir ilgi gördük. Özellikle sabahın erken saatlerinde yoğunluk daha az olduğundan hem ulaşım daha kolay oluyor hem de deneyim anlamında daha keyifli bir festival deneyimi yaşatıyor. Sabahın erken saatlerini tavsiye ediyoruz."

Bilim Lefkoşa'da 15 bin gencin eğitim aldığına değinen Bayraktar, KKTC'nin yapay zeka, yazılım gibi alanlarda ciddi atılım yapabilecek potansiyeli barındırdığını söyledi.

"KKTC, savunma sanayimiz açısından çok önemli bir yer"

Bayraktar, KKTC'nin genç nüfusuyla, üniversiteleriyle ve dünyada bu işlerin yapıldığı yerlere benzer bir iklim kuşağında olduğunu vurgulayarak, "KKTC, savunma sanayimiz açısından çok önemli bir yer. ASELSAN'ın ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın kuruluşu Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra uygulanan ambargolar neticesinde ortaya çıkıyor. ASELSAN telsiz yapmak maksadıyla onun üzerine kuruluyor." diye konuştu.





Türk savunma sanayisinin 20 yıl içinde büyük bir dönüşümü tamamladığına dikkati çeken Bayraktar, "Türk savunma sanayisi yüzde 80'lere varan yurt dışı bağımlılığını yüzde 20'ye indirdi. Avrupa hala yüzde 80 dışarıya bağımlı. İHA'larda dışa bağımlılık yüzde 3-5 civarında." dedi.





Bayraktar, ASELSAN'ın KKTC'de teknoparkta yeri olduğunu hatırlatarak, şunlara dikkati çekti:

"Diğer savunma şirketleri de benzer şekilde TEKNOFEST iklimiyle bunu yapacaklardır. Hem savunma sanayi hem de diğer sivil şirketlerin teknoloji şirketlerinin KKTC'de yatırım yapacağını değerlendiriyorum. İnsanın içindeki özgüvenin yerine gelmesiyle, öğrenilmiş çaresizliğin yıkılmasıyla ve yüksek donanımla, inançla teknoloji gelişiyor. Dünyaya baktığımızda en büyük dönüşüm rüzgarı yüksek teknoloji üzerinden geliyor. Dünyayı dönüştürenler de o yüksek teknolojiyi üretenler."





TEKNOFEST'in tümüyle insanlara ve özellikle gençlere yapılan bir yatırım olduğunu belirten Bayraktar, "TEKNOFEST, 'bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun belki ileride ülkemizin uzay programını inşa edecek' duygusuyla yapılıyor. KKTC ile dost ve kardeş coğrafyalarının hepsini Milli Teknoloji Hamlesi'nin kalbinin attığı KKTC'ye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Türk dünyasının Aksakallılarını da TEKNOFEST KKTC'de ağırladıklarını belirterek, "Hedefimiz Can Azerbaycan'dan sonra Türk dünyasının diğer mensuplarında da TEKNOFEST'i gerçekleştirmek. Onlarda da benzer coşkuyu, heyecanı göreceğimize inanıyoruz." dedi.







