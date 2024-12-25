TEM Otoyolu'nda kaza: Okul servisi yan yattı

Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda okul servisi devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sarıyer Seyrantepe'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir okul servisi yan yattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkiinde Edirne yönüne seyreden okul servisinin sürücüsü, iddiaya göre bir hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyere çarparak devrilen servisteki öğrenciler ve hostes hafif şekilde yaralanırken, otoyolda trafik yoğunluğu meydana geldi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.