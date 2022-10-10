Terör örgütü PKK'dan Demirtaş'a bir sert uyarı daha: Yaptığı münafıklıktır

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın Mersin saldırısını kınamasına PKK sözde merkez konseyi üyesi Duran Kalkan'dan tepki gelmişti.

PKK elebaşı, Demirtaş'ı "Yapanlara en azından dua et, karşı çıkma. Kendi kendine konuşma, ukalalık yapma. Kimsenin ukalalık yapacak hakkı yoktur." sözleriyle uyarmıştı.

Duran Kalkan'ın bu tepkisinin ardından Demirtaş'a örgütten yeni bir uyarı geldi. PKK'ya bağlı yayın organında yayımlanan yazıda Selahattin Demirtaş’ın son dönemdeki açıklamalarına tepki gösterildi.

"EN HAFİF TABİRİYLE MÜNAFIKLIKTIR"

Yazıda, "Selahattin Demirtaş, Mersin Mezitli’deki iki kadın gerillanın gerçekleştirdiği eylemi de ilk kınayanlar listesine girmiş. Selahattin Demirtaş’ın direniş cephesinde gedikler açmaya, zayıflatmaya çalışan tutum ve anlayışları en hafif tabiriyle münafıklıktır" denildi.

REKLAM

"SALDIRIYI İLK KINAYANLAR LİSTESİNE GİRMİŞ"

PKK medyasında Demirtaş için şu ifadeler kullanıldı:

"Selahattin Demirtaş kuşkusuz bir devrimci değildir, hiç bir zaman da olmamıştır. Demirtaş’ın direniş cephesinde gedikler açmaya, zayıflatmaya çalışan tutum ve anlayışları en hafif tabiriyle münafıklıktır. Demirtaş’ın pişmanlık belirtileri göstererek düşmana teslim olma yaklaşımı bakımından tarihe not düşürülmesi gereken önemli bir noktadır. Demirtaş, Mersin Mezitli’deki iki kadın gerillanın gerçekleştirdiği eylemi de ilk kınayanlar listesine girmiş. Niye son hızla kınama açıklaması yapıyor; çünkü soykırımcı sömürgeci faşist rejime karşı içine girdiği pişmanlık tutumunda samimiyetini göstermeye çalışmaktadır"

OYNAT 00:24 Terör örgütü PKK'dan Demirtaş'a uyarı: Ukalalık yapma PKK terör örgütü sözde merkez konseyi üyesi Duran Kalkan, terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın Mersin saldırısını kınamasına tepki gösterdi. Terör örgütü PKK adına konuşan Kalkan, 'Yapanlara en azından dua et, karşı çıkma. Kendi kendine konuşma, ukalalık yapma. Kimsenin ukalalık yapacak hakkı yoktur.' sözleriyle uyardı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder