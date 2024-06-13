Terör örgütünde çözülme hız kazandı: Irak'ın kuzeyinden kaçan iki PKK'lı terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan iki PKK’lı teröristin Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların artan şiddet ve tempoda devam ettiği, örgütteki çözülmenin hız kazandığı belirtildi.
"Örgütteki çözülmeler de hızlanıyor"
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu."