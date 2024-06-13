Terör örgütünde çözülme hız kazandı: Irak'ın kuzeyinden kaçan iki PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan bir PKK'lı teröristin Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakanlık, PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonların artan şiddet ve tempoda devam ettikçe örgütteki çözülmenin de hızlandığını ifade etti.