Teşhis için adliyede

15 Temmuz’dan sonra ‘kahraman’ olarak anılırken korumalığını yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’e FETÖ’cü olduğunu itiraf eden ve daha sonra gözaltına alınan Yüzbaşı Burak Akın için ek gözaltı süresi alındı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdür yardımcısı Akın dün sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince Ankara Adliyesine getirildi.

BAZI FİRARİLER TEŞHİS ETTİRİLDİ

Akın’a, savcılık tarafından FETÖ şüphelisi firari bazı kişilerin fotoğraf üzerinden teşhisi yaptırıldı. Akın, bu işlemin ve ifadesinin alınmasının ardından yeniden emniyete götürüldü. Ek gözaltı süresi alınan Akın’ın gelecek hafta adliyeye getirilmesi bekleniyor.

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Burak Akın

BENİMLE İRTİBAT KURMAK İSTEDİLER

Akın’ın, emniyetteki sorgusunda etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyerek, itiraflarda bulunduğu öğrenildi. FETÖ yapılanması içinde yer aldığını kabul eden Akın, darbe girişiminden haberdar olmadığını öne sürdü. Akın, “Darbe yaptıklarını görünce bunlardan ayrıldım. Ancak beni rahat bırakmadılar. Firar edenler sürekli arayarak, benimle irtibat kurmaya çalıştılar. Ama ben hep kaçtım, görüşmek istemedim” dedi.

EMEKLEDİĞİM İÇİN AYAĞIMDAN VURULDUM

Akın, darbe girişimi sırasında başından vurulmak istendiğini, ancak emeklediği için merminin dizine geldiğini iddia etti. Örgütün kendisine katalogdan evlenmesini önerdiğini, ancak bunu kabul etmediğini söyleyen Akın, bu sebeple örgütten dışlandığını savundu.

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SİVİL İMAMLAR HELALLİK İSTEMİŞ

Akın, “Görüşmelere eşimden gizli gidiyordum” iddiasında bulundu. Akın ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda yakın koruma görevinde FETÖ’cü olarak sadece kendisinin kaldığını, diğer isimlerin temizlendiğini öne sürdü. Akın ifadesinde, yurt dışına kaçan sivil imamların WhatsApp üzerinde kendisini arayarak “seninle yeteri kadar ilgilenmedik, hakkını helal et” dediğini de iddia etti.

Korkudan beklemiş!

Burak Akın, örgütün aramalarına yanıt vermediği için kendisinden ne istediklerini bilmediğini ileri sürdü. Akın, yapılan mahrem soruşturmalar kapsamında kendisinin de gözaltına alınacağını düşünmeye başladığını, bu nedenle Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler’in makam odasına giderek, örgüt üyesi olduğunu beyan ettiğini ileri sürdü. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden yaklaşık 1,5 yıl sonra FETÖ’cü olduğunu itiraf eden Akın’a "şimdiye kadar neden beklediği" soruldu. Akın, daha önce de itiraf etmek istediğini ancak ‘şefkat tokadı’ yemekten korktuğunu, cesaret edemediğini ileri sürdü. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ın derdest edildiği anlara ilişkin soru üzerine Akın, “Ön kapıdan girecektik ancak kapalı olduğunu görünce arka kapıya yönlendirdim. Ben gerideydim. Komutanımızı girer girmez derdest ettiler” diye konuştu. 15 Temmuz’da gün boyu Çolak’ın yanında bulunan Akın, “Örgüt sizinle irtibata geçmedi mi?” sorusuna “Komutanların yanında telefonla konuşmak yasaktır” yanıtını verdi.

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