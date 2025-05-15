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TikTok videosunu taklit etti ölümden döndü: Deney yapan çocuk son anda kurtarıldı

TikTok videosunu taklit etti ölümden döndü: Deney yapan çocuk son anda kurtarıldı

10:2915/05/2025, Perşembe
IHA
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Deney yapan çocuk son anda kurtarıldı.
Deney yapan çocuk son anda kurtarıldı.

Hatay'da Tiktok'da gördüğü video üzerine heveslenerek çekici üzerinde bisiklet süren çocuğun yere düşerek yaralandığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Reyhanlı ilçe merkezinde yaşandı. Hikmet Yalçın isimli 12 yaşındaki çocuk, Tiktok isimli uygulamada gördüğü video sonrası çekici üzerinde bisiklet sürmek istedi.

Çekicinin üzerine bisikletini çıkaran ve pedal çevirmesiyle yerle bir olan çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı yaralı olarak atlan çocuğun ve arkadaşının yaşadığı korkuysa dikkat çekti.

Tiktok'da gördüğü video üzerine çekici üzerinde bisiklet sürdüğünü anlatan Hikmet yalçın "Tiktok'ta görmüştüm, heveslendim. Bende yaparım dedim, mesafeyi ölçemedim. Bu hale geldim, bir daha yapmam. Tiktok'ta görüp heveslenmiştim, bisikleti çekicinin üzerine çıkardım. 2 pedal attım, sonra da düştüm. Yapacağımı zanbettim ama yapamadım. Ben pişmanım, kimse denemesin" dedi.




#Tiktok
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