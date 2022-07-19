Gündem Tunç Soyer depremzedeleri sokağa atmak için talimat verdi
İZMİR

Tunç Soyer depremzedeleri sokağa atmak için talimat verdi


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir depreminden sonra mülkiyeti belediyeye ait 5 bloktan oluşan konutlara yerleştirdiği depremzede aileleri kapı dışarı etmek için talimat verdi. Depremzedelere evleri boşaltmaları için 20 Temmuz'a kadar süre verilirken, aksi takdirde mağdurların elektriklerinin ve sularının kesileceği belirtildi. Aileler ise Tunç Soyer'e İşgalci değil depremzedeyiz. Bizi sokağa atma" diye seslendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Tunç Soyer depremzedeleri sokağa atmak için talimat verdi
Depremzedeler büyük mağduriyet yaşıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 117 vatandaşın hayatını kaybettiği 30 Ekim depremi sonrası evleri yıkılan İzmirlilerin yaralarını sarmak için adeta seferberlik ilan etti. Devlet, 5 bin 40 konutluk dev projeyi tamamlamak için adeta zamanla yarışırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Uzundere'de mülkiyeti belediyeye ait 5 bloktan oluşan konutlara yerleştirdiği deprem mağduru 224 aileyi kapı dışarı etmek için talimat verdi.

  • Depremzedelere daireleri boşaltmaları için 20 Temmuz'a kadar süre tanıyan Soyer, aksi takdirde elektrik ve suların kesileceğini, geriye dönük olarak da ecri misil adı altında kira alınacağını bildirdi.

Sabah'ın haberine göre, Sürenin dolmasına bir gün kala gidecek yerleri olmadığı için çaresiz kalan vatandaşlar Başkan Soyer'den deprem konutları bitene kadar oturdukları daireleri kendilerine kiralamasını istedi.

Tunç Soyer'den büyük vicdansızlık: Depremzedelerin sığındığı konuta da göz dikti
GÜNDEM
Tunç Soyer'den büyük vicdansızlık: Depremzedelerin sığındığı konuta da göz dikti

'GİDECEK YERİMİZ YOK'

Abdülkerim Akdeniz: "Bu evler satılacak ya da kiralanacaksa bize satılıp kiralansın. Eğer olmuyorsa bizi zabıta ve polisle tekme tokat dışarı atsınlar. Gidecek yerimiz yok."

Tülay Yurtseven: "Depremde 2 kızım enkaz altında kaldı. Deprem sonrası buraya sığındık. Gidecek başka yerimiz de taşınma masraflarını karşılayacak durumumuz da yok. Ev kiraları 5 bin liradan başlıyor. Evlerimiz bitene kadar konutlar bize kiralansın."

Aysel Oral: "Depremde eşim enkaz altında kaldı. Belediye bizi buraya yerleştirdi. Kiralar çok pahalı. Gidecek başka yerimiz yok. Rezerv alandaki konutlar bitene kadar bizi idare etmelerini istiyoruz."

Hüseyin Erkan: "Bir haftadır ev arıyorum fakat bulamıyorum. 1+1 daireye 5 bin lira kira istiyorlar. O parayı verecek gücüm yok. Açıkta kaldık. En azından evler bitene kadar bizi biraz daha idare etmelerini istiyoruz."

'İŞGALCİ DEĞİL DEPREMZEDEYİZ'

Şerife Koşar: "20 Temmuz'da çıkın diyorlar. Burada oturanlar depremde evini ve her şeyini kaybetmiş insanlar. Bugün taşınmaya kalksak nakliye ile birlikte bize maliyeti en az 20 bin lira. Kira ödemeye razıyız. Yeter ki bizi çıkarmasınlar. İşgalci değil depremzedeyiz."

Hilal Görgülü: "Pandemi sürecinde işsiz kaldım. Eşimden de ayrıldım. 16 yaşında bir oğlum var. İşsizim. Cebimde beş kuruş param yok. Ne yapacağımı bilemiyorum. Herhalde gelip eşyalarımı kapının önüne koyacaklar bende burada öylece kala kalacağım."

Çağlar Karakaş: "Eşim Hande ve oğlum Ali Çağan ile birlikte enkaz altından kurtarıldık. Pandemi nedeniyle karı-koca işsiz kaldık. Travmayı halen daha atlatamadık. Psikolojik tedavi görüp ilaç kullanıyoruz. Buradan çıkarsak gidebilecek başka yerimiz yok."

Ceset bulmak için kullanılacak

Ceset bulmak için kullanılacak

​Liseli öğrenciler yaptı: Türkiye'de bir ilk olacak.
Sadece 15 gün sürüyor

Sadece 15 gün sürüyor

Tüm köylüler seferber oluyor.
Tunç Soyer depremzedeleri sokağa atmak için talimat verdi

Yarımadayı bayram tatilinde 168 bin kişi ziyaret etti.

​Model model Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller...

Ülke için büyük devrim: Hedef 3 bin 700 ton.
Son 10 yılda üç kat arttı

Son 10 yılda üç kat arttı

​Toplam araç sayısı 25 milyonu aştı.

Yetiştirdiği dev velikan tavşanlarla herkesi şaşırtıyor.

​Listeler güncellendi: Temmuz fiyatları belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.