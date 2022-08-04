Gündem Tunç Soyerin 3 yıl sonra yüzeceğim dediği körfezin son hali içler acısı
İZMİR

Tunç Soyer'in '3 yıl sonra yüzeceğim' dediği körfezin son hali içler acısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 2019 yılında "3 yıl sonra yüzeceğiz" dediği körfezin son hali görüntülendi. Soyer'in yüzeceğini iddia ettiği körfezin kötü kokudan yanına yaklaşılamazken adeta çöplüğe döndüğü görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tunç Soyerin 3 yıl sonra yüzeceğim dediği körfezin son hali içler acısı
Tunç Soyer

2019 yerel seçimleri öncesi yaptığı açıklamalarda Körfez Dönüşümü Projesi'ni gerçekleştireceklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in vaadi yalan oldu.

TUNÇ SOYER 3 YIL İÇİNDE YÜZECEKTİ

"3 yıl sonra Konak'tan Karşıyaka'ya yüzeceğim" iddiasında bulunan Soyer, geçen 3 yılda körfez vaadini yerine getiremedi.

Kirlilikten denizin dibinin görünmediği Bostanlı sahilinde şu sıralar kötü kokudan durulmuyor. Çöplüğe dönen körfezin hali görenlerin yüreğini sızlatırken, CHP'li belediyenin ne zaman harekete geçeceği ise bilinmiyor.

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