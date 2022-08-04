Tunç Soyer'in '3 yıl sonra yüzeceğim' dediği körfezin son hali içler acısı

2019 yerel seçimleri öncesi yaptığı açıklamalarda Körfez Dönüşümü Projesi'ni gerçekleştireceklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in vaadi yalan oldu.
TUNÇ SOYER 3 YIL İÇİNDE YÜZECEKTİ
"3 yıl sonra Konak'tan Karşıyaka'ya yüzeceğim" iddiasında bulunan Soyer, geçen 3 yılda körfez vaadini yerine getiremedi.
Kirlilikten denizin dibinin görünmediği Bostanlı sahilinde şu sıralar kötü kokudan durulmuyor. Çöplüğe dönen körfezin hali görenlerin yüreğini sızlatırken, CHP'li belediyenin ne zaman harekete geçeceği ise bilinmiyor.