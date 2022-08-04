Tunç Soyer'in '3 yıl sonra yüzeceğim' dediği körfezin son hali içler acısı

Spor

Göztepe'de transfer dönemi hareketli geçiyor

1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, transfer dönemini çok hareketli geçirmeye devam ediyor. Geçen sezon Süper Lig'de küme düştükten sonra hem yönetim hem de teknik ekipte yeni yapılanmaya giden sarı-kırmızılılar, kadrosunu baştan aşağı yenilerken, birçok oyuncusuyla yollarını ayırdı.