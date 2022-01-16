Gündem Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto son yolculuğuna uğurlandı
İSTANBUL

Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto son yolculuğuna uğurlandı

Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto, Ulus Aşkenaz Musevi Mezarlığı'nda yapılan cenaze töreninin ardından Arnavutköy Musevi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Koronavirüse yakalanan Türkiye Yahudileri Hahambaşı İsak Haleva, törene online olarak eşlik etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto son yolculuğuna uğurlandı
Bensiyon Pinto

Evinde üç gün önce hayatını kaybeden Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto (85), için Ulus Aşkenaz Musevi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Eşi Eti, oğulları Benjamin ve Hayim Pinto'nun taziye dileklerini kabul ettiği törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, eski Başbakan Tansu Çiller, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Koronavirüse yakalandığı için törene evinden online olarak eşlik eden Türkiye Yahudileri Hahambaşı İsak Haleva, Bensiyon Pinto'yla yaklaşık 60 yıl önce tanıştıklarını ifade ederek "O'nunla sanırım 60'ların ortalarında, ben genç ve idealist bir din adamı, O benden birkaç yaş daha büyükse de genç, idealist ve yeni yeni gözde olan bir toplum yöneticisiyken tanıştık. Her konuda aynı fikirde olmadığımız doğrudur ama önünde sonunda her konuda bir uzlaşma zemini bulmayı başardığımız da daha doğruydu. Toplumumuzda nadiren yetişen gerçek yıldızlarındandı. Bir düzen ve disiplin adamı... Kurumları en uygun biçimde örgütlerken, kişilerin potansiyelini isabetle değerlendirip, etrafındakileri en verimli olabilecek bir biçimde çalıştırmayı becerebilen gerçek lider yapılıydı. Kişiliği de, Türkiye'mizin esenliği ve ilerlemesi yolunda olağanüstü gayretler gösteren gerçek bir yurtsever olarak ülkemize ve toplumumuza hizmeti de asla unutulmayacaktır" diye konuştu.


Oğlu Hayim Pinto ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Aslında babam bizi vedaya bayağı bir alıştırmıştı. Aynı bizleri hayata alıştırdığı gibi, insanlığa yardıma alıştırdığı gibi, bizleri vedaya hazırlamıştı. Ağabeyim bunu şöyle yorumladı: 'Gemi yavaş yavaş uzaklaştı. Önce bir müzik sesini duymaz olduk, sonra silüeti flu olmaya başladı. Derken gemi bir karartı halinde süzülmeye devam etti. Ta ki; gemi gözden kaybolana kadar. Birbirimizi duymasak da, birbirimizi görmesek de biz hep iskeledeydik. O'nun da güverteden geriye doğru baktığını her zaman içimizde hissediyorduk. Babam için söylenecek çok şey var. Ama onun için önce iyi insandı demek sanırım doğru olacaktır. Her insan özünde iyidir. Ama şahsi marifetlerle yapılacak iyilik menfaat çakışana kadar iyidir. Babam işte orada da farklıydı. Dürüstlükten, yardımseverlikten asla imtina etmedi.

Bensiyon Pinto, duaların okunmasıyla sona eren törenin ardından Arnavutköy Musevi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Yahudi Toplumu ve İslam ülkeleri hahamları ile görüştü
FOTOĞRAF 9
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Yahudi Toplumu ve İslam ülkeleri hahamları ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı Üyelerini Beştepe'de kabul etti. İstanbul, KKTC, Azerbaycan, İran, Özbekistan, Arnavutluk, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Uganda ve Rusya'dan Hahambaşı ve hahamların katıldığı kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Türk Yahudi Toplumu'ndan ABD'ye cevap: Cumhurbaşkanı Erdoğan bize karşı her zaman destekleyici olmuştur
GÜNDEM
Türk Yahudi Toplumu'ndan ABD'ye cevap: Cumhurbaşkanı Erdoğan bize karşı her zaman destekleyici olmuştur
Denizsiz kentin ada kalesi

Denizsiz kentin ada kalesi

​Mavi suların ortasındaki Pertek ziyaretçilerini bekliyor.
Son tarih belli oldu

Son tarih belli oldu

​Eski kimlik kartını değiştirmeyenler bu habere dikkat.
BioNTech’ten yeni hamle: Varyantlar için erken uyarı sistemi

​Sıfırın altında -20 derece: Yaklaşık 10 bin kişi oraya akın etti

​Ege Denizi'nde şiddetli deprem.

​Kendisini 'gırgır, şamata' diyerek savundu.

​Köye açılan kurs ev hanımının hayatını değiştirdi.

İlk etabı Filyos Limanı'nda

İlk etabı Filyos Limanı'nda

​En büyük doğal gaz keşfini taşıyacak.
'Yolunu gözlüyoruz dön evine'

'Yolunu gözlüyoruz dön evine'

​Evlat nöbetindeki amca yeğenine böyle seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.