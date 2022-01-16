Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto son yolculuğuna uğurlandı

Evinde üç gün önce hayatını kaybeden Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto (85), için Ulus Aşkenaz Musevi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Eşi Eti, oğulları Benjamin ve Hayim Pinto'nun taziye dileklerini kabul ettiği törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, eski Başbakan Tansu Çiller, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

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Koronavirüse yakalandığı için törene evinden online olarak eşlik eden Türkiye Yahudileri Hahambaşı İsak Haleva, Bensiyon Pinto'yla yaklaşık 60 yıl önce tanıştıklarını ifade ederek "O'nunla sanırım 60'ların ortalarında, ben genç ve idealist bir din adamı, O benden birkaç yaş daha büyükse de genç, idealist ve yeni yeni gözde olan bir toplum yöneticisiyken tanıştık. Her konuda aynı fikirde olmadığımız doğrudur ama önünde sonunda her konuda bir uzlaşma zemini bulmayı başardığımız da daha doğruydu. Toplumumuzda nadiren yetişen gerçek yıldızlarındandı. Bir düzen ve disiplin adamı... Kurumları en uygun biçimde örgütlerken, kişilerin potansiyelini isabetle değerlendirip, etrafındakileri en verimli olabilecek bir biçimde çalıştırmayı becerebilen gerçek lider yapılıydı. Kişiliği de, Türkiye'mizin esenliği ve ilerlemesi yolunda olağanüstü gayretler gösteren gerçek bir yurtsever olarak ülkemize ve toplumumuza hizmeti de asla unutulmayacaktır" diye konuştu.

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Oğlu Hayim Pinto ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Aslında babam bizi vedaya bayağı bir alıştırmıştı. Aynı bizleri hayata alıştırdığı gibi, insanlığa yardıma alıştırdığı gibi, bizleri vedaya hazırlamıştı. Ağabeyim bunu şöyle yorumladı: 'Gemi yavaş yavaş uzaklaştı. Önce bir müzik sesini duymaz olduk, sonra silüeti flu olmaya başladı. Derken gemi bir karartı halinde süzülmeye devam etti. Ta ki; gemi gözden kaybolana kadar. Birbirimizi duymasak da, birbirimizi görmesek de biz hep iskeledeydik. O'nun da güverteden geriye doğru baktığını her zaman içimizde hissediyorduk. Babam için söylenecek çok şey var. Ama onun için önce iyi insandı demek sanırım doğru olacaktır. Her insan özünde iyidir. Ama şahsi marifetlerle yapılacak iyilik menfaat çakışana kadar iyidir. Babam işte orada da farklıydı. Dürüstlükten, yardımseverlikten asla imtina etmedi.

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Bensiyon Pinto, duaların okunmasıyla sona eren törenin ardından Arnavutköy Musevi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAF 9 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Yahudi Toplumu ve İslam ülkeleri hahamları ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı Üyelerini Beştepe'de kabul etti. İstanbul, KKTC, Azerbaycan, İran, Özbekistan, Arnavutluk, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Uganda ve Rusya'dan Hahambaşı ve hahamların katıldığı kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.



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