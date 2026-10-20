İstanbul'da 3 ilçede 11 saatlik su kesintisi: İSKİ mahalleleri tek tek açıkladı
İSKİ’nin altyapı çalışmaları nedeniyle İstanbul’un Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde 21 Ekim Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak. 11 saat boyunca sürmesi beklenen kesintinin hangi mahalleleri etkileyeceği ve suların ne zaman geleceği merak ediliyor.
İstanbul’da altyapı çalışmaları nedeniyle planlı su kesintisi yaşanacak.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 21 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek çalışma kapsamında, sabah saat 10.00’da başlayacak kesintinin akşam 21.00’e kadar devam etmesi beklenirken, vatandaşlar gün boyunca suya erişim sağlayamacak.
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ tarafından yapılan su kesintisi duyurusuna göre; Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mahallesi'nde deplase çalışmaları tamamlanan 800 mm ve 400 mm çapındaki isale hatlarının mevcut isale hatlarına bağlantı çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Bu nedenle 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 10.00 ile 21.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır.
SU VERİLEMEYECEK MAHALLELER
Başakşehir İlçesi: Başakşehir 2. Kısım Mahallesi.
Esenyurt İlçesi: Orhangazi Mahallesi.
Arnavutköy İlçesi: Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören, Yeşilbayır ve Dursunköy Mahalleleri.