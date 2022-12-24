Gündem Türkiye ve Libya sahici oyunu kurdu
POLİTİKA

Türkiye ve Libya sahici oyunu kurdu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin de yer aldığı Trablus İletişim Forumu’na katıldı. Altun, “Türkiye ve Libya, birilerinin bölge üzerine yaptığı hesapları bozmuştur ve kendi çıkarları doğrultusunda sahici oyunlarını kurmuşlardır." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye ve Libya sahici oyunu kurdu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Libya’nın başkenti Trablus’ta İletişim Forumu’na katıldı. Libya Devleti Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin açılışını yaptığı forumda konuşan Altun, “Batılı sömürge sistemi modern dönemin adaletsizliklerinin başlıca kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

BÖLGEDEKİ HESAPLARI BOZDUK

Altun, “Batı merkezli dünya görüşü üzerine inşa edilen küresel nizama itiraz eden her ülke ne yazık ki algı operasyonlarıyla, dezenformasyon kampanyalarıyla susturulmaya çalışılıyor ya da terör örgütleriyle, siyasi ve toplumsal istikrarsızlık dalgalarıyla, hesaplarıyla istenen çizgiye çekilmek isteniyor. Libya devleti ve halkı da yine Türkiye-Libya ilişkileri de bu dezenformasyon kampanyalarından, bu saldırılardan nasibini alıyor. Çünkü Türkiye ve Libya, birilerinin bölge üzerine yaptığı hesapları bozmuştur ve kendi çıkarları doğrultusunda sahici oyunlarını kurmuşlardır. Ortak irade ve kararlılıkla ülkelerimiz arasındaki işbirliğine ve dayanışmaya, bölgemizdeki istikrara ve huzura kasteden hiçbir girişime fırsat vermeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

SİYASAL MÜHENDİSLİK YAPIYORLAR

Dijital teröre de dikkat çeken Altun, “Amerikan ordusunun psikolojik etki operasyonlarına imkân tanıdığı ve alan açtığı belgeleriyle ortaya çıkan sosyal medya platformlarının hala tarafsızlığından, bağımsızlığından bahsedebilecek miyiz? Gördük ki Twitter doğrudan ülkelerin iç siyasetlerine müdahil oluyor, halkların iradesini hiçe sayan siyasal mühendislikler yapabiliyor” dedi.

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