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Türkiye'den Yunanistan ve GKRY ile AB'ye Doğu Akdeniz resti

Türkiye'den Yunanistan ve GKRY ile AB'ye Doğu Akdeniz resti

00:2728/06/2025, Cumartesi
AA
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de meşru hak ve çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde kararlılıkla savunmaya devam edeceğini vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de meşru hak ve çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde kararlılıkla savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, AB Liderler Zirvesi’nde kabul edilen sonuçlara sert tepki gösterdi. Açıklamada, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin maksimalist taleplerini AB’ye dayatma çabalarının sürdüğü vurgulandı. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde kararlılıkla savunacağı belirtildi. AB’nin taraflı tutumunun bölgesel huzur ve istikrara zarar verdiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde kabul edilen sonuçların Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine aykırı maksimalist iddialarını AB'ye dayatmaya yönelik çabalarının devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Sözcü Keçeli, X sosyal medya hesabından AB Liderler Zirvesi'nin sonuçları hakkında açıklama yayımladı.

"Yunanistan'ın ve GKRY'nin maksimalist iddialarını AB'ye dayatma çabaları"

Keçeli, "26 Haziran'da gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nde kabul edilen sonuçlar, Yunanistan'ın ve GKRY'nin uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine aykırı maksimalist iddialarını AB'ye dayatmaya yönelik çabalarının devam ettiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Libya arasında Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin olarak 2019'da akdedilen Mutabakat Muhtırası'nın, Türkiye'nin meşru hak ve çıkarlarının çiğnenmesine asla izin vermeyeceğini gösteren, uluslararası hukuka bütünüyle uygun bir anlaşma olduğunu vurgulayan Keçeli, "AB'nin deniz sınırlandırması gibi hukuki ve teknik boyutları bulunan hassas bir konuda siyasi saiklerle taraflı açıklamalar yapması, bölgesel huzur ve istikrara hizmet etmemektedir." açıklamasını yaptı.

"Türkiye, Doğu Akdeniz'de meşru hak ve çıkarlarını savunmaya devam edecek"

Keçeli, bu bakımdan "AB'nin hukuki geçerlilik taşımayan iddiaları benimsemek yerine tüm üyelerini uluslararası hukuka riayet etmeye davet etmesi" gerektiğini belirterek, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de meşru hak ve çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde kararlılıkla savunmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.



#Avrupa Birliği Liderler Zirvesi
#Dışişleri Bakanlığı
#Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli
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