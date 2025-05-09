Türkiye'nin yeni gücü: Yerli ve milli olarak geliştirdi: Mavi Vatan'da derinlikler ona emanet

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mavi Vatan'da derinliklerin koruyucusu olacak, insansız otonom sualtı aracı (İOSA) projesi "STM NETA"nın ilk gösterimi, 22 Ekim 2024 tarihinde SAHA EXPO Fuarı'nda yapıldı.

Ailenin ilk üyesi olan STM NETA 300, yoğun süren çalışmalarla, tanıtımından birkaç ay içinde havuz testlerini başarıyla tamamladı ve deniz testleri aşamasına geçti.

Türkiye'nin milli İOSA'sı, Akdeniz'de yapılan deniz testlerinde tam not aldı. İlk yurt içi satış sözleşmesini de yakın zamanda imzalayan STM NETA'nın öncelikli harekat görevi mayınların tespit edilmesi olacak.

"Türk Donanması'nda görev yapacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM'nin askeri denizcilik ve otonom sistemler alanında Türkiye'nin öncü şirketi olduğunu belirtti.

Güleryüz, "Deniz mühendisliği, otonom ve komuta kontrol kabiliyetlerimizi birleştirerek, Mavi Vatan'a armağan ettiğimiz milli insansız otonom sualtı aracı ailemizin ilk üyesi STMNETA300'ün deniz testleri başarıyla devam ediyor. Havuz testlerinin ardından, gerçekleştirdiğimiz deniz testlerinde, tüm sensör, kamera ve otonom seyir denemelerimizi başarıyla tamamladık ve sistemin performans testleri aşamasına geçtik. STM NETA 300, öncelikle Türk Donanması'nda mayınların tespit edilmesinde görev alacak." değerlendirmesinde bulundu.

STMNETA 300 ile başladıkları bu önemli yolculuğu, gelecekte daha büyük ve derin su operasyonları yapabilen orta ve büyük sınıf insansız sualtı araçları ile genişleteceklerini bildiren Güleryüz, "Bu alanda geliştirdiğimiz teknolojilerle, sualtı güvenliğinden mayın tespitine kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek insansız sistemler üreteceğiz. STM NETA ailesinin, Mavi Vatan'daki caydırıcılığımızı artıracağına, dost ve müttefik ülkelere de ihraç edilerek uluslararası başarılara imza atacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

300 metre derinliklerde 24 saat görev süresi

Açıklamada yer alan bilgilere göre, "STM NETA" ailesinin ismi, bir bahriye tabiri olan ve düzgün, emniyetli ve her zaman hazır anlamlarına gelen NETA'dan geliyor.

STM mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, insansız otonom su altı aracı "STM NETA 300", bu ailenin ilk üyesi oldu. Kompakt yapısı ve esnek, modüler tasarımı ile iki kişi tarafından taşınabilen STM NETA 300'ün yerli ve milli tasarımı, 300 metre derinliğe kadar görev yapabilme kapasitesine sahip bulunuyor.

Azami 5 deniz mili sürate çıkabilen STM NETA 300, 24 saate kadar görev yapabilecek batarya ile donatıldı. Milli İOSA, 300 metre derinlikte Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) Harekatına katkıda bulunacak.

Otonom kullanım konseptiyle mayın tehlikesinin olduğu deniz alanlarını yandan taramalı sonar ve boşluk doldurma sonarıyla tarayacak milli İOSA, kullanıcının mayınları veya mayın benzeri nesneleri olabildiğince hızlı ve etkili bir şekilde tespit etmesini, sınıflandırmasını ve teşhis etmesine imkan sağlıyor. Aracın, daha geniş bir tarama alanı ve yüksek yatay çözünürlük elde etmek için de sentetik açıklıklı sonar (SAS) entegrasyon opsiyonu da bulunuyor.

Mavi Vatan'da derinlikler ona emanet

Her çeşit su üstü platformundan atılabilen ve hızlı şekilde görev bölgesine sevk edilebilen STM NETA 300, ayrıca geniş bir alanı tarayarak arama ve kurtarma (AK) harekatına da yoğun katkı sağlayabiliyor.

Yandan tarama sonarı ve hassas navigasyon sistemleri ile hedeflerin ve su altı batıklarının tespitinde yüksek doğrulukta veri elde edebiliyor. STM NETA 300, 70 kilogramlık temel konfigürasyondan 85 kilograma varan farklı ve dayanıklı konfigürasyon seçenekleriyle geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor.

Hem askeri hem sivil kullanım

STM NETA 300 gelişmiş modüler tasarımı sayesinde hem sivil hem de askeri olarak geniş bir kullanım sağlıyor.