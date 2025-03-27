Mavi Vatan'a yeni muhafızlar geliyor

Türkiye, denizcilik ve savunma sanayiindeki büyük hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir eşikten geçiyor. Türkiye, toplamda 31 askeri gemi projesini planladı ve birçoğunun yapımına başladı. Bunlardan üçü özellikleriyle öne çıkıyor. Milli Denizaltı (MİLDEN), TF-2000 Hava Savunma Muhribi ve Milli Uçak Gemisi (MUGEM) projelerinin sac kesimlerinin başlamasıyla, savunma sanayiinde eş zamanlı büyük adımlar atılmaya başlandı. Gölcük Tersanesi’nde Milli Denizaltı Projesi, İstanbul Tersane Komutanlığı’nda ise TF-2000 Hava Savunma Muhribi ve Milli Uçak Gemisi projeleri hayata geçiyor.





DENİZDE HAVA SAVUNMASI

TF-2000 Hava Savunma Muhribi, havadan gelen tehditlere karşı uzun menzilli savunma yeteneğine sahip şekilde tasarlandı. Gelişmiş radar sistemleri sayesinde uzak mesafelerden tehditleri tespit edebilecek gemi, Türkiye’nin Mavi Vatan doktrini kapsamında büyük rol oynayacak. Aynı zamanda, proje dahilinde ülkemizde ilk olacak çok amaçlı faz dizinli radar sistemlerinin de teslimi planlanıyor. Gölcük Tersanesi’nde yapılan Milli Denizaltı (MİLDEN), REİS sınıfından elde edilen yerlileştirme tecrübesi ile geliştiriliyor. Türkiye’nin ilk defa seyir füzesi atma kabiliyetine sahip denizaltısı olacak MİLDEN, havadan bağımsız tahrik sistemiyle daha uzun menzile ve daha fazla sensöre sahip olacak. GEZGİN seyir füzesiyle donatılacak denizaltı, Türk donanması için önemli bir stratejik unsur haline gelecek.





HİBRİT KULLANIM YETENEĞİ

Milli Uçak Gemisi (MUGEM): Geleneksel uçak gemilerinden farklı olarak, hem insanlı hava araçlarını hem çok sayıda insansız hava aracını (İHA) taşıyabilecek kapasiteye sahip olacak. Bu hibrit sistem, dünya genelinde ilk olma niteliğini taşıyor. Uçak gemisinin Akdeniz ve Karadeniz’in ötesinde, daha uzak bölgelerde de etkili bir gücün projeksiyonu olması hedefleniyor.



