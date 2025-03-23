ABD'den Kızıldeniz'e yeni gemi

Husilere ait El-Mesira televizyonu, Saada şehrinin batısındaki Sakeyn ilçesine ABD'nin hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. ABD ordusu ayrıca, Husilerle mücadele için Kızıldeniz'de konuşlu USS Harry S. Truman gemisine ek olarak bölgeye USS Carl Vinson adlı bir savaş gemisini daha gönderdiğini açıkladı. Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, işgalci İsrail'e Gazze Şeridi’ne yardımların girişine izin vermesi için dört gün süre verdiğini aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti. Kızıldeniz'deki ABD kuvvetlerine drone saldırıları düzenleyen Husiler, Harry Truman gemisinde isabet kaydettiklerini öne sürmüştü. ABD Başkanı Donald Trump ise 15 Mart'ta orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı vermişti.