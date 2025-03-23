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ABD'den Kızıldeniz'e yeni gemi

ABD'den Kızıldeniz'e yeni gemi

04:0023/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin yeniden ülkenin kuzeyindeki Sada şehrine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Husilere ait El-Mesira televizyonu, Saada şehrinin batısındaki Sakeyn ilçesine ABD'nin hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. ABD ordusu ayrıca, Husilerle mücadele için Kızıldeniz'de konuşlu USS Harry S. Truman gemisine ek olarak bölgeye USS Carl Vinson adlı bir savaş gemisini daha gönderdiğini açıkladı. Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, işgalci İsrail'e Gazze Şeridi’ne yardımların girişine izin vermesi için dört gün süre verdiğini aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti. Kızıldeniz'deki ABD kuvvetlerine drone saldırıları düzenleyen Husiler, Harry Truman gemisinde isabet kaydettiklerini öne sürmüştü. ABD Başkanı Donald Trump ise 15 Mart'ta orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı vermişti.



#ABD
#Yemen
#Kızıldeniz

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