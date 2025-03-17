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ABD: Husilere yönelik saldırılar devam edecek

ABD: Husilere yönelik saldırılar devam edecek

10:3417/03/2025, Pazartesi
DHA
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen'de Husilere karşı başlattıkları saldırıların devam edeceğini söyledi
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen'de Husilere karşı başlattıkları saldırıların devam edeceğini söyledi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen'de Husilere karşı başlattıkları saldırıların devam edeceğini söyledi. Hegseth, “Husiler, 'gemilerinize ve insansız hava araçlarınıza saldırmayı bırakacağız' dedikleri anda bu saldırılar sona erecek ama o zamana kadar amansız bir şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen'de Husilere karşı başlattıkları saldırıların devam edeceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Husilerle ilgili bakış açılarının net olduğunu belirtti. Hegseth, “Husiler, 'gemilerinize ve insansız hava araçlarınıza saldırmayı bırakacağız' dedikleri anda bu saldırılar sona erecek ama o zamana kadar amansız bir şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.


Hegseth, ABD'nin Husilere karşı bu saldırıları yürütmesinin kendi ulusal çıkarlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayarak, “İran çok uzun zamandır Husilere olanak sağlıyor. Artık geri çekilseler iyi olur” dedi.




#Husiler
#ABD
#Yemen

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