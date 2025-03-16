Yemen’e ağır bombardıman: Ramazan'da savaş ilan etti

ABD Başkanı, Husilere, "Zamanınız doldu, saldırılarınız bugünden itibaren durmalıdır, yoksa daha önce hiç görmediğiniz şekilde üzerinize bir cehennem yağacak." diye seslendi. İran yönetimine de çağrıda bulunan Trump, şunları kaydetti: "Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, bunu yaparsanız dikkatli olun çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız." Amerikan gemilerine yapılan saldırıların tolere edilmeyeceğini kaydeden Trump, amaçlarına ulaşıncaya kadar ezici ve ölümcül güç kullanacaklarını da söyledi.