Yemen’e ağır bombardıman: Ramazan'da savaş ilan etti

Hiçbir kutsalı tanımayan ABD, Başkan Donald Trump’ın emriyle ramazan ayında Yemen’e ağır bir saldırı başlattı
Hiçbir kutsalı tanımayan ABD, Razaman ayının ortasında Yemen'deki Husilere karşı ağır bir saldırı başlattı. Trump’un emriyle başlayan saldırada en az 9 kişi hayatını kaybetti.
Saldırı emri ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Bugün Birleşik Devletler ordusuna, Yemen'deki Husi teröristlere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim." ifadesini kullandı. Husilerin Kızıldeniz'de ABD gemilerini hedef aldığını belirten Trump, "Hedefimize ulaşana kadar ölümcül güç kullanacağız." bilgisini verdi. Trump, Yemen'deki Husilere ait belirli bölgelere füze saldırıları düzenlediklerini belirtti.
İRAN’I TEHDİT ETTİ
ABD Başkanı, Husilere, "Zamanınız doldu, saldırılarınız bugünden itibaren durmalıdır, yoksa daha önce hiç görmediğiniz şekilde üzerinize bir cehennem yağacak." diye seslendi. İran yönetimine de çağrıda bulunan Trump, şunları kaydetti: "Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, bunu yaparsanız dikkatli olun çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız." Amerikan gemilerine yapılan saldırıların tolere edilmeyeceğini kaydeden Trump, amaçlarına ulaşıncaya kadar ezici ve ölümcül güç kullanacaklarını da söyledi.
Trump, ABD ordusunun Amerikan deniz taşımacılığını, hava ve deniz varlıklarını korumak ve Seyrüsefer Özgürlüğünü yeniden tesis etmek amacıyla Husi liderlerine, hedeflerine ve füze savunma sistemlerine hava saldırıları düzenlediğini söyledi.
Trump’ın açıklamasının hemen ardından saldırı haberleri geldi. Husilere ait el-Mesire televizyonu, ABD ve İngiltere'nin Sana'da bir yerleşim yerine bir dizi hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Husi yönetiminin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Enis el-Asbahi açıklamasında, saldırıda 9 sivilin öldüğünü, 9'unun yaralandığını ifade etti.
En az 18 ölü
Öte yandan Yemen Sağlık Bakanlığı, ABD saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.