Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Yemen’e ağır bombardıman: Ramazan'da savaş ilan etti

Yemen’e ağır bombardıman: Ramazan'da savaş ilan etti

04:0016/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Hiçbir kutsalı tanımayan ABD, Başkan Donald Trump’ın emriyle ramazan ayında Yemen’e ağır bir saldırı başlattı

Hiçbir kutsalı tanımayan ABD, Razaman ayının ortasında Yemen'deki Husilere karşı ağır bir saldırı başlattı. Trump’un emriyle başlayan saldırada en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı emri ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Bugün Birleşik Devletler ordusuna, Yemen'deki Husi teröristlere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim." ifadesini kullandı. Husilerin Kızıldeniz'de ABD gemilerini hedef aldığını belirten Trump, "Hedefimize ulaşana kadar ölümcül güç kullanacağız." bilgisini verdi. Trump, Yemen'deki Husilere ait belirli bölgelere füze saldırıları düzenlediklerini belirtti.

İRAN’I TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı, Husilere, "Zamanınız doldu, saldırılarınız bugünden itibaren durmalıdır, yoksa daha önce hiç görmediğiniz şekilde üzerinize bir cehennem yağacak." diye seslendi. İran yönetimine de çağrıda bulunan Trump, şunları kaydetti: "Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, bunu yaparsanız dikkatli olun çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız." Amerikan gemilerine yapılan saldırıların tolere edilmeyeceğini kaydeden Trump, amaçlarına ulaşıncaya kadar ezici ve ölümcül güç kullanacaklarını da söyledi.

Trump, ABD ordusunun Amerikan deniz taşımacılığını, hava ve deniz varlıklarını korumak ve Seyrüsefer Özgürlüğünü yeniden tesis etmek amacıyla Husi liderlerine, hedeflerine ve füze savunma sistemlerine hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

Trump’ın açıklamasının hemen ardından saldırı haberleri geldi. Husilere ait el-Mesire televizyonu, ABD ve İngiltere'nin Sana'da bir yerleşim yerine bir dizi hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Husi yönetiminin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Enis el-Asbahi açıklamasında, saldırıda 9 sivilin öldüğünü, 9'unun yaralandığını ifade etti.

En az 18 ölü

Öte yandan Yemen Sağlık Bakanlığı, ABD saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.



#Savaş
#Yemen
#ABD

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan'da balık fiyatları ne kadar? İşte güncel hamsi, istavrit, mezgit, palamut kilogram fiyatları