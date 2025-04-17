Mavi Vatan’a altyapı haritası

Türkiye’nin üç tarafını çevreleyen denizlerdeki haklarını ileri bir noktaya taşıyacak Deniz Mekansal Planlaması’nda (DMP) harita da netleşti. Sınırları Türkiye’nin hukukî pozisyonuna göre hazırlanan planlamada ulaştırmadan balıkçılığa, turizmden enerjiye tüm deniz faaliyetlerinin çevresel etkilerine odaklanarak bir “master plan” oluşturuldu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ortay hattın referans alındığı haritaya göre Türkiye, bu hattın doğusundaki bütün açık alanlarda her türlü faaliyeti istediği şekilde yürütebilecek.

Türkiye DMP Haritası ile Karadeniz’de Türkiye’nin münhasır ekonomik bölge sınırlarını, Akdeniz’de Birleşmiş Milletler'e bildirilen koordinatları, Ege Denizi’nde ise Yunanistan ile anakaralar arası ortay hattı esas alan sınırlar dahilinde farklı sektörlerin ekosistem temelli yaklaşımla faaliyetleri planlandı.





EGE’YE HAREKÂT SAHALARI

Türkiye’nin deniz harekât ve eğitim sahaları, DMP uygulama alanı dışında kalanlar dâhil olmak üzere haritada yer aldı. Haritada özellikle Ege Denizi ve Akdeniz’de demirleme sahalarının yanısıra Ege Denizi’nde oluşturulan harekât sahası alanları dikkat çekti. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ortay hattın referans alındığı haritaya göre Türkiye, ortay hattın doğusundaki açık alanlarda her türlü faaliyeti istediği şekilde yürütebilecek.





YENİLENEBİLİR ENERJİ DETAYI

TPAO ruhsat sahalarının geniş yer aldığı planda özel çevre koruma bölgelerine yer verilirken, artan ihtiyaçlar doğrultusunda planda yenilenebilir enerji üretimine uygun bölgeler de belirlendi.





Atina’ya uyarı

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan tarafından AB mevzuatı gereği ilan edilen ‘Deniz Mekansal Planlaması’nda belirtilen alanların bir kısmının Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Yunanistan’ın tek yanlı tasarruflarının ve iddialarının ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını bir kez daha vurguluyoruz. Ege Denizi’nde Yunanistan’la iş birliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatıyoruz.”



