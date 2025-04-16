Mavi Vatan'a yeni plan

Türkiye’nin çevre denizlerindeki hak ve menfaatlerini korumak ve gelecekte denizlerdeki faaliyetlerinin çevresel etkilerini daha iyi değerlendirmek ve denizsel alanlardan azami yararlanabilmek amacıyla planlanan Deniz Mekansal Planlama (DMP) çalışmaları son aşamaya geldi. Çalışmayla birlikte Türkiye çevre denizlerinde karasularının da ötesine geçerek ekonomik, bilimsel ve askeri faaliyetler için belirli alanlar tespit etti. Bu alanlarda arama tarama faaliyetleri yapılacak. DMP'nin hayata geçmesiyle birlikte mavi ekonominin güçlendirilmesine, deniz koruma alanlarının etkin yönetimine, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayarak denizlerin geleceğini güvence altına alınacak. Denizlerin etkin, sürdürülebilir ve çok paydaşlı bir yaklaşımla yönetilmesi amacıyla hazırlanan DMP kısa sürede devreye girecek.





UZUN VADELİ YARARLANMA

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye, deniz kaynaklarından akılcı, dengeli ve uzun vadeli yararlanmayı planlıyor. DMP ile deniz alanları korunacak ve ekonomik potansiyeli değerlendirilecek. Mavi ekonominin güçlendirilmesine, deniz koruma alanlarının etkin yönetimine, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayarak denizlerin geleceği güvence altına alınacak.





HARİTA HAZIRLIĞI SON AŞAMADA

Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi uzmanları konuyu Yeni Şafak'a değerlendirdi. DMP'de son yıllarda önemli mesafe kat edildiğini belirten uzmanlar, “Bu çalışmaların devamı olarak, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) öncülüğünde Türkiye DMP Platformu kuruldu. Türkiye DMP Platformu’nun en dikkat çekici bileşenlerinden biri ise, kamu kurumları ile özel sektör tarafından çevrim içi paylaşılan açık veri kaynaklarına dayalı hazırlanan harita çalışmasıdır. Türkiye’nin Deniz Mekânsal Planlaması Haritası, Türkiye'nin deniz alanlarında yürütülen faaliyetleri, potansiyel kullanım alanlarını ve planlama ihtiyaçlarını görsel bir biçimde sunmakta karar alıcılar, araştırmacılar ve yatırımcılar için kritik bir başvuru kaynağı niteliği taşımakta. Böyle bir harita çalışmasının hazırlanmış olması, Türkiye açısından deniz mekânsal planlamasında somut ve stratejik bir adım anlamına gelmekte” dedi.





KOORDİNASYON KURULU DA OLACAK

DMP’nin devlet kurumları arasında iyi yönetilmesi amacıyla “Kurumlararası Koordinasyon Kurulu” oluşturulacak. Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde çalışacak olan kurulun koordinasyonu Dışişleri Bakanlığı'nda olacak.

KKTC’nin de DMP planına yönelik Türkiye ile benzer çalışmalar yürüttüğü öğrenildi. Türkiye ve KKTC'nin bu planı kabul etmesiyle birlikte Mavi Vatan ülküsü daha fazla benimsenecek. Türkiye’nin çevre denizlerindeki faaliyetleri çevresel etkenleri de dikkate alınarak daha organize şekilde düzenlenecek.



