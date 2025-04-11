Karlı dağların zirvesinde vatan savunması: MSB paylaştı

Mehmetçik, her koşula uygun silah ve teçhizatlarıyla görevini başarıyla sürdürüyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Vatan denince zorluk tanımayan yürekleriz' notu ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan askerlerin kar altında ve zorlu arazi koşullarındaki görüntülerine yer verildi.