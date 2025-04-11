Karlı dağların zirvesinde vatan savunması: MSB paylaştı

MSB, nefes kesen görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan askerlerin karlı arazideki görev görüntülerini, 'Vatan denince zorluk tanımayan yürekleriz' notu ile paylaştı.
Mehmetçik, her koşula uygun silah ve teçhizatlarıyla görevini başarıyla sürdürüyor.
'Vatan denince zorluk tanımayan yürekleriz'
'Vatan denince zorluk tanımayan yürekleriz'
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Vatan denince zorluk tanımayan yürekleriz' notu ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan askerlerin kar altında ve zorlu arazi koşullarındaki görüntülerine yer verildi.
#MSB
#Mehmetçik
#terör