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Terör yuvalarına 'Pençe' darbesi: Terör örgütüne ait mağara tespit edildi

Terör yuvalarına 'Pençe' darbesi: Terör örgütüne ait mağara tespit edildi

12:1711/04/2025, Cuma
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağaranın tespit edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda
, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit etti. Tespit edilen mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi"
ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan ele geçirilen malzemeler şu şekilde:
  • "7 adet AK-47 seyyar dipçik piyade tüfeği ve 19 şarjörü, 1 adet AK-47 sabit dipçik piyade tüfeği, 1 AT-4 tanksavar silahı, 1 RPG-7 roketatar, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 1 PKMS makineli tüfek ve yedek namlusu, 29 adet 12,7 milimetre Doçka mühimmat, 682 adet 5,56 milimetre mühimmat, 34 el bombası, 1 keskin nişancı dürbünü, 2 termal silah dürbünü, 1 periskop, 1 RPG-7 gündüz görüş dürbünü, 2 sabit telsiz, 3 el telsizi, 2 dizüstü bilgisayar, 2 Kindle, 4 telefon, 3 kamera, go-pro kamera, Doçka silahına ait parçalar, 5 fünye, el jeneratörü ve terör örgütüne ait dokümanlar"


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#Milli Savunma Bakanlığı
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