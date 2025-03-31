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MSB duyurdu: Karadeniz'de bulunan mayın imha edildi

MSB duyurdu: Karadeniz'de bulunan mayın imha edildi

13:1731/03/2025, Pazartesi
DHA
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Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayın, Su Altı Savunma timi tarafından etkisiz hale getirildi.

Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayın, Su Altı Savunma timi tarafından etkisiz hale getirildi.


Ayrıntılar geliyor...


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#MSB
#Kocaeli
#Kefken açıkları

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