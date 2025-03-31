MSB duyurdu: Karadeniz'de bulunan mayın imha edildi

Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayın, Su Altı Savunma timi tarafından etkisiz hale getirildi.
Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayın, Su Altı Savunma timi tarafından etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#MSB
#Kocaeli
#Kefken açıkları