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MSB: Karadeniz'de tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi

MSB: Karadeniz'de tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi

14:2231/03/2025, Monday
DHA
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Tespit edilen mayın Su Altı Savunma timi tarafından etkisiz hale getirildi.
Tespit edilen mayın Su Altı Savunma timi tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'de Kefken açıklarında tespit edilen mayının başarıyla imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayın, Su Altı Harekat ve Kurtarma Komutanlığımıza bağlı Su Altı Savunma timi tarafından etkisiz hale getirildi"
denildi.





#Karadeniz
#mayın
#MSB

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