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MSB: 'Karadeniz'de güvenlik için birlikteyiz'

MSB: 'Karadeniz'de güvenlik için birlikteyiz'

23:596/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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MSB: "Karadeniz'de güvenlik için birlikteyiz"
MSB: "Karadeniz'de güvenlik için birlikteyiz"

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de deniz güvenliğini sağlamak için Türkiye'nin de katıldığı Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu'nun 4. aktivasyon faaliyetine ilişkin paylaşım yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu'nun 4. aktivasyon faaliyetinin 2 Nisan Çarşamba günü başladığı ve 16 Nisan Çarşamba gününe kadar devam edeceği belirtildi.


Yapılan paylaşımda, "Karadeniz'de güvenlik için birlikteyiz. Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu'nun 4. aktivasyon faaliyeti, 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında icra ediliyor. Bulgaristan'ın Varna Limanı'nda düzenlenen törene, TCG Akçakoca ve kahraman personelimizle katıldık. Karadeniz'de deniz güvenliğini sağlamak ve iş birliğini güçlendirmek için görevdeyiz" ifadelerine yer verildi.

#Karadeniz
#Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
#MCM BLACK SEA

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