MSB: 'Karadeniz'de güvenlik için birlikteyiz'

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu'nun 4. aktivasyon faaliyetinin 2 Nisan Çarşamba günü başladığı ve 16 Nisan Çarşamba gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Yapılan paylaşımda, "Karadeniz'de güvenlik için birlikteyiz. Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu'nun 4. aktivasyon faaliyeti, 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında icra ediliyor. Bulgaristan'ın Varna Limanı'nda düzenlenen törene, TCG Akçakoca ve kahraman personelimizle katıldık. Karadeniz'de deniz güvenliğini sağlamak ve iş birliğini güçlendirmek için görevdeyiz" ifadelerine yer verildi.