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Tutuklanmaları talep edilmişti: Avukatlar Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın hakkında adli kontrol kararı

Tutuklanmaları talep edilmişti: Avukatlar Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın hakkında adli kontrol kararı

18:4124/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
AA
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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ongun'un avukatı Günel ve Bağdatlı'nın avukatı Akalan'ın tutuklanması talep edilmişti.
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ongun'un avukatı Günel ve Bağdatlı'nın avukatı Akalan'ın tutuklanması talep edilmişti.

Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ve avukat Kazım Yiğit Akalın, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından sabah saatlerinde gözaltına alınmış ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca avukatlar hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" ve "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukatlar Serkan Günel ile Kazım Yiğit Akalın hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma kapsamında savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Günel ile Akalın'ın işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, Günel ve Akalın hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Ongun ve Bağdatlı'nın avukatları

Serkan Günel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatlığını yapıyor.

Kazım Yiğit Akalın'ın ise yolsuzluk soruşturması kapsamında firari olarak aranan şüpheli Emrah Bağdatlı'nın avukatlığını yaptığı öğrenildi.



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