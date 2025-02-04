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Üç sene önce şehit olan askerin naaşına ulaşıldı

Üç sene önce şehit olan askerin naaşına ulaşıldı

18:274/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
IHA
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2022 yılında Kuzey Irak'ta şehit olan Mustafa Bazna'nın naaşı, yapılan operasyon ile 3 yıl sonra bulunduğu mağaradan alındı.
2022 yılında Kuzey Irak'ta şehit olan Mustafa Bazna'nın naaşı, yapılan operasyon ile 3 yıl sonra bulunduğu mağaradan alındı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3 Kasım 2022 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına ulaşıldığını açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada Bazna'nın Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan askerin naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Şehidin naaşına 25 Ocak'ta ulaşıldı

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek 03 Kasım 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın aziz naaşına 29 Ocak 2025 tarihinde ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.





#Şehit
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