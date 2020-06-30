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Gündem Üniversite taban puanları belli oldu mu? İşte 4 yıllık (lisans) üniversite bölümleri taban-tavan puanları ve başarı sıralamaları
EĞİTİM

​Üniversite taban puanları belli oldu mu İşte 4 yıllık (lisans) üniversite bölümleri taban-tavan puanları ve başarı sıralamaları​

Üniversite taban puanları belli oldu mu? İşte 4 yıllık (lisans) üniversite bölümleri taban-tavan puanları ve başarı sıralamaları

Milyonlarca adayın eğitim hayatını etkileyecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandı. Sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak ve tercih maratonu başlayacak. İki yıllık (önlisans) ve dört yıllık (lisans) bölümü 2020 üniversite taban-tavan puanları başarı sıralamaları en çok merak edilen konular arasına girdi. Adaylar, YÖK Atlas üzerinden tercih robotunu kullanan adaylar kendi puanlarına en yakın bölümleri öğrenebilecekler. İşte merak edilen tüm soruların yanıtları…

Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak.
YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak.

2020 Üniversite taban puanları, iki yıllık ve dört yıllık üniversite taban puanları kaç oldu araştırması YKS sınavına giren üniversite adaylarının en çok merak ettiği konular arasına girdi. 27-28 Haziran'da tamamlanan YKS’nin sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçların ardından üniversite tercih maratonu da başlayacak. Henüz 2020 yılına ait taban tavan puanlar belli olmadı. Ancak ÖSYM'nin ATLAS TERCİH robotu ile geçmiş yıllara ait taban ve tavan puanları öğrenmek mümkün olacak.

Polis ekipleri YKS sınavına yanlış belgeyle gelen engelli genç için seferber oldu
OYNAT 00:59
Polis ekipleri YKS sınavına yanlış belgeyle gelen engelli genç için seferber oldu
Van'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için okula gelen ve bacağından engelli Abdullah Milaz'ın, yanlış sınav kağıdı getirdiği anlaşılınca okulda görevli polis ekipleri seferber oldu. Sınava girecek olan öğrencinin yanlış sınav kağıdı ile okula geldiğini anlayan polis memuru Nurhayat Üstündağ, kendi imkanlarıyla öğrenciyi en yakın karakola götürerek yeni sınav kağıdı çıkarmasını sağladı. Polis memuru Üstündağ, sınav kağıdını çıkardıktan sonra sınava bir dakika kala öğrenciyi okula yetiştirdi.

Geçmiş yıllardaki üniversite taban puanları
GÜNDEM
Geçmiş yıllardaki üniversite taban puanları

YKS soruları ve cevap anahtarı
GÜNDEM
YKS soruları ve cevap anahtarı

ATLAS robotu nasıl kullanılır?

Yüksek Öğretim Kurumu’nun resmi internet sitesinde yer alan YÖK ATLAS tercih robotuna "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

YÖK Atlas robotu için buraya tıklayabilirsiniz

Sınav için yola çıkan kız kardeşler okula 200 metre kala kazada yaralandı
OYNAT 00:58
Sınav için yola çıkan kız kardeşler okula 200 metre kala kazada yaralandı
Adana'da çocuklarını YKS sınavına yetiştirmeye çalışan 5 kişilik aile trafik kazası geçirdi. Ailenin sınava girecek 2 kızı, okula 200 metre kala meydana gelen kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Maraton sona erdi: Milyonlarca aday ter döktü, şimdi sıra tatilde
GÜNDEM
Maraton sona erdi: Milyonlarca aday ter döktü, şimdi sıra tatilde
  • "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YKS puan hesaplama nasıl gerçekleşiyor?
GÜNDEM
YKS puan hesaplama nasıl gerçekleşiyor?

YKS’de ilk oturum tamam
GÜNDEM
YKS’de ilk oturum tamam

Taban ve Tavan puanları görüntülenebiliyor

YÖK'ün yayımladığı ATLAS tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK Başkanı Yekta Saraç: Bu ülke için ilk
GÜNDEM
YÖK Başkanı Yekta Saraç: Bu ülke için ilk

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

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