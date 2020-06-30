​Üniversite taban puanları belli oldu mu İşte 4 yıllık (lisans) üniversite bölümleri taban-tavan puanları ve başarı sıralamaları​

2020 Üniversite taban puanları, iki yıllık ve dört yıllık üniversite taban puanları kaç oldu araştırması YKS sınavına giren üniversite adaylarının en çok merak ettiği konular arasına girdi. 27-28 Haziran'da tamamlanan YKS’nin sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçların ardından üniversite tercih maratonu da başlayacak. Henüz 2020 yılına ait taban tavan puanlar belli olmadı. Ancak ÖSYM'nin ATLAS TERCİH robotu ile geçmiş yıllara ait taban ve tavan puanları öğrenmek mümkün olacak.
ATLAS robotu nasıl kullanılır?
Yüksek Öğretim Kurumu’nun resmi internet sitesinde yer alan YÖK ATLAS tercih robotuna "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.
YÖK Atlas robotu için buraya tıklayabilirsiniz
- "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.
Taban ve Tavan puanları görüntülenebiliyor
YÖK'ün yayımladığı ATLAS tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.