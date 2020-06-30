​Üniversite taban puanları belli oldu mu İşte 4 yıllık (lisans) üniversite bölümleri taban-tavan puanları ve başarı sıralamaları​

2020 Üniversite taban puanları, iki yıllık ve dört yıllık üniversite taban puanları kaç oldu araştırması YKS sınavına giren üniversite adaylarının en çok merak ettiği konular arasına girdi. 27-28 Haziran'da tamamlanan YKS’nin sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçların ardından üniversite tercih maratonu da başlayacak. Henüz 2020 yılına ait taban tavan puanlar belli olmadı. Ancak ÖSYM'nin ATLAS TERCİH robotu ile geçmiş yıllara ait taban ve tavan puanları öğrenmek mümkün olacak.

OYNAT 00:59 Polis ekipleri YKS sınavına yanlış belgeyle gelen engelli genç için seferber oldu Van'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için okula gelen ve bacağından engelli Abdullah Milaz'ın, yanlış sınav kağıdı getirdiği anlaşılınca okulda görevli polis ekipleri seferber oldu. Sınava girecek olan öğrencinin yanlış sınav kağıdı ile okula geldiğini anlayan polis memuru Nurhayat Üstündağ, kendi imkanlarıyla öğrenciyi en yakın karakola götürerek yeni sınav kağıdı çıkarmasını sağladı. Polis memuru Üstündağ, sınav kağıdını çıkardıktan sonra sınava bir dakika kala öğrenciyi okula yetiştirdi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Geçmiş yıllardaki üniversite taban puanları

GÜNDEM YKS soruları ve cevap anahtarı

ATLAS robotu nasıl kullanılır?

Yüksek Öğretim Kurumu’nun resmi internet sitesinde yer alan YÖK ATLAS tercih robotuna "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

YÖK Atlas robotu için buraya tıklayabilirsiniz

OYNAT 00:58 Sınav için yola çıkan kız kardeşler okula 200 metre kala kazada yaralandı Adana'da çocuklarını YKS sınavına yetiştirmeye çalışan 5 kişilik aile trafik kazası geçirdi. Ailenin sınava girecek 2 kızı, okula 200 metre kala meydana gelen kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



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GÜNDEM Maraton sona erdi: Milyonlarca aday ter döktü, şimdi sıra tatilde

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

GÜNDEM YKS puan hesaplama nasıl gerçekleşiyor?

GÜNDEM YKS’de ilk oturum tamam

Taban ve Tavan puanları görüntülenebiliyor

YÖK'ün yayımladığı ATLAS tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

GÜNDEM YÖK Başkanı Yekta Saraç: Bu ülke için ilk

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.