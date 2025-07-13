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Uzman Çavuş'un nehirde cansız bedenine ulaşıldı

Uzman Çavuş'un nehirde cansız bedenine ulaşıldı

09:3713/07/2025, Pazar
IHA
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Uzman çavuş'un Seyhan Nehri'nde cansız bedeni bulundu
Uzman çavuş'un Seyhan Nehri'nde cansız bedeni bulundu

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde girdiği Seyhan Nehri'nde kaybolan uzman çavuşun cansız bedenine ulaşıldı.

Hatay'a tayini çıkan Uzman Çavuş Musa Çal (23), izin için geldiği Adana'nın İmamoğlu ilçesi Otluk mevkiinde Seyhan Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Çal, suyun içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehir ve etrafında arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarının ardından Çal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Seyhan Nehri'nden çıkartılan Çal'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


CANSIZ BEDENİ BULUNDU


Mardin'in Nusaybin ilçesinde görevli olan ve tayini Hatay'ın Dörtyol ilçesine çıkan Uzman Çavuş Musa Çal; izinli olarak geldiği memleketinde sıcaktan bunalınca serinlemek için köyün yakınlarından geçen Seyhan Nehrine girdikten sonra kayboldu. Bölgeye çağrılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve sağlık ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda Uzman Çavuş Musa Çal'ın cansız bedeni nehirde bulundu. Çal'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



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