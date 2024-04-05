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Vahşetin adresi Antalya! Üç sokak köpeğinin saldırdığı kadın öldü

Türkiye genelinde artan başıboş köpek saldırısı haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Kan donduran olay Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana geldi. Üç çoban köpeğinin saldırısına uğrayan Havva Özen (85), yaşamını yitirdi.

14:20 - 5/04/2024 Cuma
Güncelleme: 14:22 - 5/04/2024 Cuma
DHA
Çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Son yıllarda Türkiye'de artan sokak köpekleri, halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Başıboş köpek saldırılarına her gün bir yenisi eklenirken acı haber Antalya'nın Akseki ilçesinden geldi.

Çoban köpeklerinin saldırısına uğradı

Korkunç olay, sabah saatlerinde Akseki'nin Karakışla Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtar adayı Nevzat Özen'in annesi Havva Özen, evinin önünde 3 çoban köpeğinin saldırısına uğradı.


Özen'in vücudunda birçok yeri ısıran köpekler, olayı görüp gelenler tarafından kovalanıp, uzaklaştırıldı. Durumun bildirilmesiyle gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Özen'in cenazesi, otopsi için Antalya'ya gönderildi. Jandarma, köpeklerin sahibinin belirlenmesi için çalışma başlattı.


İstanbul’da başıboş köpek 6 yaşındaki kızın suratını parçaladı: Görüntüler silindi hayvan kaçırıldı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde başıboş bir köpek, site içerisinde bisiklet süren 6 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. Saldırı sonucu küçük kızın suratı parçalandı. Tedavi altına alınan minik çocuğun yaşadığı büyük korku nedeniyle psikolojik sorunlar çekmeye başladığı da öğrenildi. Saldırı anına ait güvenlik kamerası kayıtlarının silindiğini söyleyen küçük kızın babası Veysel E, çocuğuna saldıran köpeği ararken bir şok daha yaşadı. Kızına kuduz tedavisi başlatılması için saldıran köpeği bulmaya çalışan baba, başıboş hayvanın kaçırıldığını öğrendi. Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan baba Veysel E., Esenyurt Belediyesi’ne ve kaymakamlığa başvurduğunu ancak ilgilenen olmadığını ifade etti.

#Başıboş Köpek Sorunu
#Antalya
#Sokak Köpekleri
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