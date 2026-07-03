Van Gölü’nde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyü açıklarında zodyak botla göle açılan 4 yetişkin ve 3 çocuğun mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçildi. İhbarın alınmasının ardından Tatvan Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, mahsur kalan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirledi. Güvenli bir şekilde polis botuna alınan şahıslar, Tatvan Polis Kampı yerleşkesinde bulunan iskeleye ulaştırıldı.