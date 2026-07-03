Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van Gölü’nde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Van Gölü’nde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

15:533/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Botla açıldıktan sonra mahsur kalan 4 yetişkin ile 3 çocuk son anda kurtarıldı
Botla açıldıktan sonra mahsur kalan 4 yetişkin ile 3 çocuk son anda kurtarıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Van Gölü’ne botla açıldıktan sonra mahsur kalan 4 yetişkin ile 3 çocuk, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyü açıklarında zodyak botla göle açılan 4 yetişkin ve 3 çocuğun mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçildi. İhbarın alınmasının ardından Tatvan Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, mahsur kalan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirledi. Güvenli bir şekilde polis botuna alınan şahıslar, Tatvan Polis Kampı yerleşkesinde bulunan iskeleye ulaştırıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, Van Gölü’ne açılacak vatandaşların hava ve su şartlarını dikkate almaları, gerekli güvenlik tedbirlerini almaları konusunda uyarılarda bulundu.


#Van Gölü
#Bitlis
#Tatvan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA 2026: Emeklinin temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkına göre SGK 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı