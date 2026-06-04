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Van Gölü üzerinde şimşeklerden görsel şölen

Van Gölü üzerinde şimşeklerden görsel şölen

00:254/06/2026, Perşembe
IHA
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Peş peşe çakan şimşekler Van Gölü'nü aydınlattı.
Peş peşe çakan şimşekler Van Gölü'nü aydınlattı.

Van'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Van Gölü semalarında peş peşe çakan şimşekler etkileyici görüntüler oluşturdu. Geceyi zaman zaman gündüze çeviren ışık hüzmeleri, göl yüzeyine yansıyarak kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Görsel şölen, kent sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Van’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte Van Gölü üzerinde peş peşe çakan şimşekler, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Van’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Van Gölü üzerinde etkileyici görüntülere sahne oldu. Ardı ardına çakan devasa şimşekler, gölün uçsuz bucaksız sularını ve kent semalarını saniyelerce aydınlattı. Gece saatlerinde kent genelinde etkisini gösteren yağışlı hava, Van Gölü üzerinde yoğun şimşek aktivitesine neden oldu. Bulutların arasından art arda çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlatırken Van Gölü’nün üzerinde etkileyici görüntüler ortaya çıkardı. Zaman zaman geceyi gündüze çeviren şimşekler, gölün yüzeyinde yansıyarak kartpostallık manzaralar oluşturdu.



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