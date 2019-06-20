Vatan yolunda Türk polisi

Her yıl olduğu gibi bu sene de milyonlarca gurbetçi vatandaşımız yaz tatili için Türkiye yollarına düşecek. Gurbetçileri uzun yolculuklarında sıkıntı çekmemeleri için Sırbistan’da Türk polisi karşılamaya başlıyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bu yıl Türkiye ve Sırbistan İçişleri Bakanlıkları tarafından gerçekleştirilen iş birliği çalışmaları kapsamında, Sırbistan’ın Hırvatistan, Macaristan ve Bulgaristan sınır kapılarında görev yapacak olan Türk polis ekiplerinin yanında Türkçe ve Sırpça bilen yerel personel görevlendirildi. 3 sınır kapısında, Türk polisleri ile birlikte görev yapacak olan YTB personeli vatandaşların Sırbistan geçişlerinde dil bilmemeleri nedeniyle yaşadıkları sorunların çözümüne yardımcı olacak.

İLK DEFA UYGULANIYOR

Sırbistan polisinin de eşlik ettiği YTB görevlileri ve Türk polisi sıla yolundaki vatandaşların gereksinimlerinin karşılanmasının yanı sıra seyahat güvenliği için çeşitli uyarı ve hatırlatmalarda bulunuyor. Ayrıca Türkçe ve Sırpça bilen YTB bursiyeri öğrenciler ve yerel personel de iletişim için dil sorunu yaşayabilecek vatandaşlarımıza yardımcı oluyor. Yine YTB tarafından tahsis edilen ve 7/24 hazır bulunan araçla da güzergah boyunca gerçekleşebilecek olumsuz durumlara destek için bulunuluyor.