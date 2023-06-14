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Yandaş Gazeteci İsmail Saymaz depremzedeleri hedef alan Eda Ece'ye sert çıktı: "Bıktık bu zevzekliklerden"

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdikleri için muhalefet temsilcileri tarafından hedef haline getirilen depremzedelere yönelik nefret hız kesmeden devam ediyor. Lafta sanatçı Eda Ece, katıldığı ödül töreninde kendisine taktim edilen ödülün ardından yaptığı konuşmasında depremzedeleri verdikleri oy üzerinden hedef aldı: "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." ifadelerini kullanan Eda Ece, sosyal medyadan çok fazla tepki topladı. Ece'ye bir tepkide yandaş gazeteci İsmail Saymaz'dan geldi. Saymaz, "Densiz bir oyuncu çıkıyor, ‘Yılın Kapak Kızı’ adlı abuk sabuk ödül töreninde sözü hiçbir ilgisi yokken depremzedelere yapılan yardımlara ve oy tercihlerine getirip insanımızı aşağılıyor." ifadelerini kullandı.

13:53 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yandaş Gazeteci İsmail Saymaz ve sözde sanatçı Eda Ece

Yandaş Gazeteci İsmail Saymaz ve sözde sanatçı Eda Ece

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri geride kaldı. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimler sonrasında muhalifler sosyal medyadan deprem bölgesindeki seçmenlere nefretlerini kusmuşlardı.

Hatırlanacağı üzere 14 Mayıs seçimlerinden hemen sonra, deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fazla oy almasını hazmedemeyen muhalif hesaplar depremzedelere hakaretler yağdırıp 'keşke daha çok ölseydiniz, beter olun, hakkımız haram olsun" diyerek yaptıkları yardımları geri istemişti.




Sözde sanatçı Eda Ece'de depremzedeleri hedef aldı


Depremzedelere kin kusanlar kervanına sözde sanatçı Eda Ece de katıldı. Katıldığı ödül töreninde depremzedeleri hedef alan Ece, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." ifadelerini kullandı.





'Zevzekliklerden bıktık'


Yandaş Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremzedeleri verdikleri oy üzerinden hedef alan sözde sanatçı Eda Ece için; "Densiz bir oyuncu çıkıyor, ‘Yılın Kapak Kızı’ adlı abuk sabuk ödül töreninde sözü hiçbir ilgisi yokken depremzedelere yapılan yardımlara ve oy tercihlerine getirip insanımızı aşağılıyor. Sonra bu tüm muhalefete mal ediliyor.

Bıktık artık bu zevzekliklerden." ifadelerini kullandı.


#Eda Ece
#İsmail Saymaz
#depremzede
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