Yandaş Gazeteci İsmail Saymaz depremzedeleri hedef alan Eda Ece'ye sert çıktı: "Bıktık bu zevzekliklerden"

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri geride kaldı. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimler sonrasında muhalifler sosyal medyadan deprem bölgesindeki seçmenlere nefretlerini kusmuşlardı.

Hatırlanacağı üzere 14 Mayıs seçimlerinden hemen sonra, deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fazla oy almasını hazmedemeyen muhalif hesaplar depremzedelere hakaretler yağdırıp 'keşke daha çok ölseydiniz, beter olun, hakkımız haram olsun" diyerek yaptıkları yardımları geri istemişti.













Sözde sanatçı Eda Ece'de depremzedeleri hedef aldı





Depremzedelere kin kusanlar kervanına sözde sanatçı Eda Ece de katıldı. Katıldığı ödül töreninde depremzedeleri hedef alan Ece, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." ifadelerini kullandı.

















'Zevzekliklerden bıktık'





Yandaş Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremzedeleri verdikleri oy üzerinden hedef alan sözde sanatçı Eda Ece için; "Densiz bir oyuncu çıkıyor, ‘Yılın Kapak Kızı’ adlı abuk sabuk ödül töreninde sözü hiçbir ilgisi yokken depremzedelere yapılan yardımlara ve oy tercihlerine getirip insanımızı aşağılıyor. Sonra bu tüm muhalefete mal ediliyor.

Bıktık artık bu zevzekliklerden." ifadelerini kullandı.



