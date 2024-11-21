Yanıltıcı bilgi yaymaktan tutuklandı

Soruşturmaya konu olan 2 ayrı paylaşımı hakkında sorular sorulması üzerine Mahruki, söz konusu paylaşımlarında ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt ve Türkiye Bilgisayar Mühendisleri Odası YKB Cem N. Aldaş tarafından yapılan paylaşımları alıntılayarak cevap verdiğini belirtti. Halkı yanıltarak kamu düzenini ya da kamu barışını bozmakla suçlanan Mahruki ifadesinde, 'iç cepheyi daha güçlü ve birleşmiş hale getirmeyi' amaçladığını ifade etti. İfadesinin ardından "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Mahruki hakkında nöbetçi hakimlik, "Gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya çalıştığı" gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.